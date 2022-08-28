Люди не постраждали.

Вночі 28 серпня російські військові обстрілювали Слов'янськ і Краматорськ Донецької області.

Про це повідомив у Telegram голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

Зазначається, що близько першої години ночі окупанти почали обстрілювати Слов'янськ. В результаті атаки пошкоджено вісім багатоповерхівок, один зі снарядів потрапив у двір школи. Обійшлося без жертв.

Фото: Павло Кириленко у Telegram

Крім того, вночі під російський обстріл потрапив Краматорськ. Окупанти цілилися в залізничну інфраструктуру і пошкодили житлові будинки поруч із залізницею.

Фото: Павло Кириленко у Telegram

"Наслідки цих обстрілів могли бути значно страшнішими, якби мешканці постраждалих будинків не були вчасно евакуйовані. Евакуація рятує життя!", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, з 24 лютого по 28 серпня російські військові вбили 767 жителів Донеччини. Отримали поранення 1 973 мирних мешканця області.