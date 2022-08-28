Головне за ніч. Неділя, 28 серпня

Відбиті ворожі штурми, обстріли Дніпропетровщини та Запоріжжя, вибухи в Мелітополі та в Херсоні.

Ніч минула відносно спокійно в переважній більшості областей, однак Харківщина, Дніпропетровщина, Миколаївщина і Донбас, як і майже щоночі, зазнали обстрілів.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що росіяни наступали на Авдіївському та Бахмутському напрямках, але отримали відсіч. Ворог намагався вести штурмові дії на Слов’янському напрямку, біля населених пунктів Довгеньке та Богородичне, але успіху не мав і відійшов.

На Краматорському напрямку противник продовжив артилерійські обстріли поблизу Словʼянська, Верхньокам’янського та Сіверська.

На Запорізькому напрямку обстріли обстріли зафіксовано біля Дорожнянки, Чарівного, Оріхова, Малої Токмачки, Малих Щербаків, Ольгівського, Степового, Новосілки та Зеленого Поля.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 28 серпня – у нашій новині.

Генштаб також інформує, що з 24 лютого по 28 серпня російська армія втратила на війні в України близько 46 750 військових. Учора Збройні сили України знищили близько 250 окупантів, три танки, п’ять артилерійських систем, три броньовані машини та іншу військову техніку.

Найбільших втрат ворог зазнав, як і раніше, на Донецькому напрямку.

Про інші втрати противника – в новині. Нагадаємо, через виснаження людського ресурсу Бурятії, Туви, республік Кавказу та інших депресивних регіонів РФ, у Кремлі розпорядилися розпочати мобілізацію в центральних областях – Московській та Ленінградській.

Уночі 28 серпня росіяни, як і щоночі, обстрілювали міста і села Дніпропетровської області з різної зброї.

“Російські окупаційні війська били з “градів”, “ураганів” та важкої артилерії. Поцілили по чотирьох громадах у двох районах”, – повідомив у Telegram голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Нікопольський район ворог накрив вогнем з “градів” та важкої артилерії, сам Нікополь росіяни обстріляли тричі, понівечили кілька житлових будинків та автівок. “У Марганецькій громаді один будинок знищено, до десяти – пошкоджено. У Марганці зачепило склад та цехи місцевої фабрики. У місті перебито лінію електропередач”, – розповів Резніченко.

По Криворізькому району ворог гатив “ураганом”. Під удар потрапила Зеленодольська громада, поцілили по дачному масиву та підприємству. На щастя, обійшлося без загиблих та поранених.

Уночі 28 серпня окупанти атакували Запоріжжя.

"Прильоти” зафіксовано у двох районах міста", – повідомив в.о. міського голови Запоріжжя Анатолій Куртєв.

Наразі відомо про п‘ять будинків, які зазнали пошкоджень, та про двох постраждалих людей, які травмувалися уламками скла.

Сьогодні вночі вибухи лунали і в тимчасово окупованому Мелітополі і селищі Мирне Мелітопольського району.

“Чергова вибухова ніч у Мелітополі та селищі Мирне Мелітопольського району. О першій годині мешканці всіх районів чули гучні вибухи. Перший з них був такої сили, що у деяких домах тремтіли вікна і посипалася штукатурка”, – повідомив у Telegram міський голова Іван Федоров.

“Чекаємо підтвердження того, що ЗСУ ювелірно точними ударами "відмінусували" ще одну базу окупантів”, – додав він.

Сьогодні вночі під ворожий вогонь потрапили два райони Дніпропетровщини, прикордоння Миколаївщини, Харків і три райони області, Запоріжжя. Окупанти 17 разів обстріляли Луганську область. В окупованому Херсоні пролунали вибухи.

Про це йдеться у зведенні обласних адміністрацій.

Відносно спокійно ніч минула на Волині, у Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій, Одеській, Вінницькій, Хмельницькій, Тернопільській областях, на Черкащині, Кіровоградщині, Полтавщині, Сумщині, Чернігівщині, Київщині та Житомирщині.

Більше інформації – в новині.

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