Бурятів уже не вистачає: в Росії почали мобілізовувати чоловіків із Московської та Ленінградської областей, - ГУР

Через виснаження людського ресурсу Бурятії, Туви, республік Кавказу та інших "неблагополучних" регіонів РФ, у Кремлі розпорядилися розпочати мобілізацію в центральних областях: Московській та Ленінградській.

Про це розповіли в Головному управлінні розвідки Міноборони України.

За даними ГУР, керівниками мобілізаційних кампаній призначили очільників відповідних областей.

"Основа мобілізаційних заходів – широка рекламна кампанія, яка включає в себе агітацію на основних телеканалах, радіо, в Інтернеті та друкованих ЗМІ. Чоловікам призовного віку пропонується підписати контракти "добровольців" на строк від 3-х до 12-ти місяців. Основна мотивація – підвищене грошове забезпечення. Кандидатам обіцяють зарплатню у розмірі до 240 000 руб., яка перераховується на спеціальну банківську картку від військкомату. На час навчання і простою – 30 000-45 000 руб.", - йдеться в повідомленні пресслужби розвідки.

Контракт підписують після проходження психологічних тестів, заповнення анкети, а також проходження військово-лікарської комісії.

В ГУР зауважили - зі слів "вербувальників", комісію проводять умовно. Насправді мобілізовують усіх охочих, навіть тих, хто має категорію "В" у військовому квитку (обмежено придатні).

Наразі основна частина охочих поповнити лави росармії укладає контракти на базі військової частини 73621 в Одинцово (мікрорайон Баковка, Московська область).

"Після підписання контракту проводиться підготовка контрактників від 10 днів до місяця. Головну увагу зосереджено на підготовці екіпажів танків Т-72Б3. Надалі новоспечених "контрактників" відправляють в 56-й центр підготовки молодших спеціалістів мотострілецьких військ (в/ч 71717), який знаходиться в Сертолово ленінградській обл., для проходження поглибленої підготовки", - додали в розвідці.

Нагадаємо, нині в ГУР також повідомляли, що військовий контингент Росії, розміщений в Казахстані, відмовляється повертатися до місць постійної дислокації. Солдати не хочуть воювати в Україні.

Тим часом у Сватовому на тимчасово окупованій росіянами Луганщині оголосили про початок загальної мобілізації. Окупаційна влада планує провести заходи у два етапи. Спершу мобілізовуватимуть власників паспортів "ЛНР" і РФ. Тоді візьмуться за решту чоловіків віком від 18 до 65 років.