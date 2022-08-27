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Російські військові з Казахстану не хочуть воювати в Україні, - розвідка

Росія практично повністю вивела свої контингенти з Таджикистану і Вірменії.

Російські військові з Казахстану не хочуть воювати в Україні, - розвідка
Фото: EPA/UPG

Військовий контингент Росії, розміщений в Казахстані, відмовляється повертатися до місць постійної дислокації. Військові не хочуть воювати в Україні.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

У ГУР розповіли, що формальна причина відмови - відсутність спеціального повітряного транспорту, який у повному складі задіяний у війні з Україною.

"Реально ж військові не хочуть поповнити склад окупаційного контингенту. Втім, командування РФ не залишає намірів повністю вивести війська з території Казахстану, введені туди в ході придушення січневих мітингів проти чинної влади", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що зараз в Казахстані знаходиться близько тисячі військовослужбовців з повним озброєнням і технікою, які дислокуються поблизу критичних об'єктів інфраструктури - аеродроми, військові полігони, нафтобази, космодром Байконур і т. д.

Також, за даними ГУР, Росія практично повністю вивела свої військові контингенти з озброєнням і технікою з території Таджикистану і Вірменії для участі у війні проти України.

Нагадаємо, що в Україні воюють приблизно 4,5-5 тисяч найманців "групи Вагнера". Їх використовують для штурмових дій на Донбасі.

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