У ході обшуків вилучено 14 автомобілів, 77 патронів, кошти на суму близько 240 тис грн.

Викрито двох жителів Івано-Франківська на незаконному використанні з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги.

Про це повідомляють у Офісі Генпрокурора.

Вони намагалися продати автомобіль швидкої.

"За даними слідства, засновник благодійної організації разом зі спільником ввозили на митну територію України під виглядом гуманітарної допомоги транспортні засоби, товари військового призначення і амуніцію, які продавали. Під час реалізації транспортного засобу Mercedes-Benz AMBULANCE, ввезеного на територію України в якості гуманітарної допомоги, їх було затримано", - йдеться у повідомленні.

У ході обшуків виявлено та вилучено 14 автомобілів, документи, чорнові записи, комп’ютерну техніку, мобільні телефони, банківські карти, 77 патронів, грошові кошти на загальну суму близько 240 тис грн. За процесуального керівництва окружної прокуратури Івано-Франківська затриманим повідомлено про підозру.

Нагадаємо, що на Чернігівщині поліція викрила місцеву мешканку, яка намагалася заробити майже 500 тис. гривень на гуманітарній допомозі.