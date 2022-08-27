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ЗСУ знищили вертоліт та три безпілотники окупантів

Тип знищених вертольотів встановлюється.

ЗСУ знищили вертоліт та три безпілотники окупантів
Фото: Стратком ЗСУ

Зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил ЗCУ за минулу добу знищили російський вертоліт та три ворожі безпілотники оперативно-тактичного рівня.

Про це командування Повітряних сил ЗСУ повідомляє у Facebook.

Тип знищених вертольотів встановлюється.

Зазначається, що авіація Повітряних сил б’є по загарбниках на різних напрямках. Українські винищувачі, бомбардувальники й штурмовики завдають ракетно-бомбових ударів по бойовій броньованій техніці, засобах протиповітряної оборони, реактивних системах залпового вогню, переправах, запасах паливно-мастильних матеріалів, скупченню живої сили та техніки ворога.

Нагадаємо, що загальні бойові втрати РФ з 24 лютого по 27 серпня орієнтовно склали 46 500 осіб. Сили оборони за минулу добу знешкодили близько 250 окупантів. 

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