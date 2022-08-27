Від учорашнього удару по Запорізькій області загинули щонайменше пʼятеро, під завалами можуть лишатися люди

Унаслідок російських ударів по Запорізькій області, вчинених вдень 26 серпня, загинули пʼятеро мирних українців. Місцеві свідчать, що під завалами можуть лишатися люди.

Про це голова Запорізької ОВА Олександр Старух повідомив у телеграмі.

Троє з загиблих – родина. Це Анастасія Боровик та її двоє дітей, восьми і двох років.

Фото: Олександр Старух у телеграм

"Чотириповерховий будинок, в якому проживала молода мама з дітками, окупанти прицільно обстріляли. Верхній поверх зруйновано вщент. Анастасії було 29 років. Вона працювала завідувачкою культурно-масового сектора КЗ "Центр культури та дозвілля" Кам'янської селищної ради", – повідомив Старух.

Фото: Старух у Телеграм Загибла від російського удару Анастасія Боровик

Він додав, що в Кам’янці жоден працівник культури не пішов на співпрацю з окупантами.

Нагадаємо, що нового удару по Запорізькій області і облцентру ворог завдав сьогодні вночі. За попередніми даними, постраждалих немає.