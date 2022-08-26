Головне за день. П’ятниця, 26 серпня

Бої на сході, підключення ЗАЕС до мережі, держрада в СБУ, підготовка окупантів до псевдореферендумів. Яким запам’ятається 184-й день повномасштабної війни.

ЗСУ і наш народ щодня доводять окупантам, що на українській землі в них немає шансів вберегтися.

Про це у своєму зверненні сказав Президент України Володимир Зеленський.

Президент зазначив, що нашим атомникам, усім фахівцям енергетичної галузі вдається оберігати Запорізьку атомну станцію від найгіршого сценарію, який постійно провокують російські сили. Наразі станцію вдалося підімкнути до мережі, вона виробляє енергію для України.

Він також повідомив, що за майже місяць роботи експортної зернової ініціативи із трьох наших морських портів – Чорноморська, Одеси і Південного – експортували перший з 24 лютого мільйон тонн агропродукції.

Про що ще говорив Зелеський — в нашій новині.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що ворог зосередився на встановленні повного контролю над територією Донецької області. Загарбник також намагається утримати захоплені райони Херсонської, частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей і відновити боєздатність підрозділів.

На Слов’янському напрямку противник намагається відновити наступ в напрямку населеного пункту Барвінкове. Зафіксовано обстріли поблизу Чепіля, Бражківки, Богородичного та Костянтинівки. Завдав авіаударів біля Бражківки та Залимана. Вів наступальний бій у напрямку Карнаухівки, успіху не мав, відійшов. Вів повітряну розвідку в районі Нової Дмитрівки.

На Краматорському напрямку ворог здійснював обстріли зі ствольної та реактивної артилерії у районах населених пунктів Тетянівка, Івано-Дар’ївка, Званівка та Григорівка. Завдав авіаційних ударів поблизу Спірного та Сіверська.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18.00 26 серпня – у нашій новині.

В українському Міноборони заявили, що жоден з понад 20 HIMARS не був знищений росіянами.

Натомість окупанти позбулися понад пів сотні складів зі зброєю та боєприпасами.

Раніше очільник міністерства Олексій Резніков заявив, що для стримування російських нападів Україна потребує щонайменше 50 установок HIMARS і M270, а для контрнаступу – 100.

ЗАЕС підключили до мережі, станція виробляє електроенергію для потреб України.

"Сьогодні, 26 серпня 2022 року, о 14:04 один із зупинених вчора енергоблоків ЗАЕС під’єднано до енергомережі, триває набір потужності. Зауважень до роботи обладнання і систем безпеки немає", – зазначили в НАЕК "Енергоатом".

В компанії наголосили, що атомники Запорізької АЕС – справжні герої.

"Вони невтомно та міцно тримають на своїх плечах ядерну та радіаційну безпеку України й усієї Європи і самовіддано працюють, щоб рідна країна мала життєдайну електроенергію", – йдеться в повідомленні.

ГУР повідомляє, що підготовка РФ до проведення так званих "референдумів" на окупованих територіях майже завершена. Наразі окупанти створили відповідні штаби, склали списки виборців та створили виборчі комісії.

Проведення заходів так званого "волевиявлення" залежатиме від ситуації на фронті та того, чи зможе ворог зламати спротив українців.

СБУ за державну зраду затримала керівника Інституту підготовки юридичних кадрів власної служби. За даними джерел LB.ua, йдеться про Юрія Рябуху.

"У межах кримінального провадження за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин правопорушення і притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до злочинів", - йдеться в повідомленні.

Затриманому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

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