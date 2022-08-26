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Російські окупанти завезли в Мелітополь мобільні хімічні лабораторії, - Федоров

Так загарбники готуються до можливих наслідків надзвичайної ситуації на ЗАЕС.

Російські окупанти завезли в Мелітополь мобільні хімічні лабораторії, - Федоров
Фото: Скріншот з відео на сторінці Івана Федорова

Окупанти завезли до тимчасово окупованого Мелітополя мобільні хімічні лабораторії.

Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров в ефірі національного телемарафону новин.

"10 лабораторій знаходяться на території одного з лікарняних закладів Мелітополя. Всі їх бачили. Ці лабораторії, на нашу думку, були завезені до міста для того, якщо на ЗАЕС станеться радіаційний викид, врятувати своїх офіцерів та генералів. Про цивільне населення вони звичайно не думають", - сказав Федоров.

Також він додав, що є ротація військової техніки окупантів та її переміщення через Мелітополь, околицями міста щодня проходить велика кількість техніки.

"Офіцерський склад окупантів переїхав з Херсона до Мелітополя - і це добре, ми їх чекаємо, наші сили спротиву чекають", - зазначив Федоров, і додав, що прикладів виведення військової техніки з Херсону у Мелітополь в нього немає.

Мер Мелітополя нагадав, що окупаційні війська зайняли три школи в центрі міста, які вони використовують для проживання свого особового складу.

Нагадаємо, в тимчасово окупованому росіянами Мелітополі посилюється тиск на місцеве населення. Окупанти викрадають мелітопольців і погрожують їм довічним ув’язненням.

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