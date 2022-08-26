У Чернігові поліція забезпечила накладення арешту на корпоративні права та об’єкти нерухомості підприємства, пов’язаного з РФ

Після початку повномасштабного вторгнення РФ, росіяни планували вивести їх шляхом укладення фіктивних правочинів.

Співробітники управління стратегічних розслідувань спільно зі слідчим управлінням поліції Чернігівській області та Чернігівською обласною прокуратурою викрили підприємство, яке впродовж тривалого часу ухилялося від сплати податків на суму понад 42 мільйони гривень.

Про це повідомляє пресслужба МВС.

"Правоохоронці встановили, що нерухоме майно підприємства загальною кількістю 74 об’єкти перебувало в іпотеці в однієї з російських банківських установ. Тепер же, після початку повномасштабного вторгнення російських військ, громадяни Російської Федерації планували вивести шляхом укладення фіктивних правочинів нібито зі своєї власності активи підприємства. В такий спосіб вони намагалися уникнути націоналізації активів Україною", - йдеться в повідомленні.

За інформацією МВС, заарештоване майно було передане в АРМА на праві управління.

Нагадаємо, раніше на 4,6 млрд гривень арештували активи компанії, що належала росіянину. Їх також передали в АРМА.