Змінюватися швидше за війну: перевага, яку треба втримати

Цього року, 11 червня, ми вперше відзначаємо День Сил безпілотних систем . За цією датою стоїть історичне рішення: Україна стала першою країною світу, яка сформувала безпілотні системи як окремий рід військ. Не як допоміжний напрямок, не як модний додаток до «справжньої» армії, а повноцінний рід військ зі своїм командуванням, частинами й логікою застосування.

Фото: Олександр Довгич

Вчасна відповідь

Це рішення може й звучить як бюрократична деталь, але насправді стало визнанням тектонічного зрушення у військовій справі: дрон перестав бути іграшкою ентузіастів і став інструментом, що вирішує долю війни. Сучасне поле бою змінюється швидше за будь-який статут: те, що вчора було проривом, за півроку стає нормою, а ще за півроку застаріває. Перевагу здобуває не той, у кого більше заліза, а той, хто першим перебудовує під нову реальність свою структуру, мислення й спосіб ухвалювати рішення. Армії світу зазвичай переписують доктрини навздогін, уже після того, як реальність їх обігнала. Ми зробили навпаки: побачили виклик і відповіли на нього завчасно, оформивши безпілотники в окремий рід військ тоді, коли інші ще сперечалися, чи вони взагалі потрібні.

Історія доводила необхідність вчасно відчувати зміни. Коли на полях Першої світової вперше з’явився танк, нова зброя сама собою нічого не вирішила — довгі роки її бачили більше як засіб підтримки піхоти. У 1940-му Франція з союзниками мала більше танків, ніж Німеччина і частина її машин була краще броньована й озброєна. Але французи роздали значну частину броні по піхотних дивізіях, тоді як німці зробили ставку на концентровані танкові з’єднання — з власною доктриною прориву, радіозв’язком і взаємодією родів військ. Армію, що мала більше заліза, розгромили за шість тижнів. Вирішила не кількість танків, а те як їх організували й застосували.

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Створити новий рід військ у розпал повномасштабної війни — це не адміністративне рішення, а стратегічний вибір. Воно потребує не лише реагування на поточні виклики, а й розуміння того, якою буде війна завтра. Адже перемагає не той, хто краще пристосовується до минулого досвіду, а той, хто швидше за інших розпізнає майбутні зміни та встигає підготуватися до них.

Ініціатива Верховного Головнокомандувача, Президента України Володимира Зеленського щодо створення окремого роду сил була реалізована у максимально стислі терміни, яких вимагав воєнний час. Водночас це рішення не виникло раптово. Інституалізація спроможностей безпілотних систем стала одним із перших стратегічних кроків генерала Сирського після призначення на посаду Головнокомандувача.

На той момент дрони вже перестали бути допоміжним інструментом на полі бою. Вони перетворилися на один із ключових засобів ураження, розвідки, логістики та управління бойовими діями. Фактично безпілотні системи почали змінювати саму природу війни. Відповіддю на цю трансформацію стало не лише нарощування виробництва чи закупівель, а й створення окремої інституції, здатної забезпечити системний розвиток нового виду спроможностей. Так народилися Сили безпілотних систем — перший у світі окремий рід сил, побудований навколо технологій безпілотної війни.

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Чому ми це вміємо

Разом з тим, вчасність — не везіння й не заслуга виключно однієї людини. Вона має джерело. Швидко змінюватися здатна та армія, яка спирається на відкрите суспільство і відкрите до інновацій військово-політичне керівництво. Таким чином, ідея, яка народжується в низовому підрозділі, має короткий шлях від робочого рішення на передовій до його масштабування на всі сили. Це погано піддається копіюванню, коли армію будують на вертикалі страху. Наша адаптивність ― не випадковість, а пряме продовження того, ким ми є.

Та сама логіка діє й у кадрах. Роберт «Мадяр» Бровді, який рік тому очолив Сили безпілотних систем, дав їм упізнаваний почерк — зухвалість, далекобійність, культуру результату й відмову вважати тил ворога недосяжним. Як вишенька на торті: Роберт «Мадяр» Бровді має військове звання майор. За звичною логікою армійської вертикалі, призначення майора аж на генеральську посаду командувача сил ― безпрецедентний і сміливий крок. Він означає, що найвище військове керівництво формує систему, яка оцінює за спроможністю й авторитетом у середовищі, а не за зірками на погонах. Коли результат важить більше за ранг — це і є та сама адаптивність, тільки в людях, а не в структурах.

При чому, це не одиничний епізод, а безпілотні сили — найвиразніший, але не єдиний приклад. Той самий принцип сьогодні породжує нові структури там, де цього вимагає поле бою: окремі підрозділи дронів-перехоплювачів, протиповітряну ланку нового типу, яка ще вчора здавалася екзотикою. Система навчилася не лише воювати, а й перебудовувати саму себе на ходу, що є рідкісною для армій світу здатністю.

Найкраще визнання прийшло звідти, звідки його ніколи не чекали. Влітку 2025-го російське керівництво оголосило про створення власних військ безпілотних систем — фактично за нашим прикладом. Ворог, який звик, що ініціатива йде з його боку, цього разу наздоганяє. І це, мабуть, найточніша оцінка зробленого: коли тебе починає копіювати противник, ти став стандартом.

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Перевагу легко втратити

Втім, нашу «суперсилу» легко втратити і про це теж потрібно говорити. Щойно живу ініціативу починають гальмувати, темп зникає і вчорашня перевага тане на очах. Може проявитися також класична проблема зростання, коли швидке масштабування призводить до «хвороби росту». Утримати швидкість важче, ніж одного разу її здобути. Це спільне завдання як командування, яке свідомо обрало курс, так і кожного, хто працює на наше військо.

Першість — це ще не перемога. Бути першим означає, що ми здобули фору, а не перетнули фінішну стрічку. Ворог адаптивний і вже наздоганяє. Завдання тепер просте на словах і важке на ділі: не дати йому це зробити.

Бажаємо нашим молодим Силам безпілотних систем тримати небо й тил ворога такими ж неспокійними, як дотепер!