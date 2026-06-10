Зеленський: Сили безпілотних систем за весь час роботи уразили російських цілей на майже 40 мільярдів доларів

Володимир Зеленський у вечірньому зверненні до українців розповів про встановлення Дня Сил безпілотних систем Збройних Сил України.

"Вперше у світі саме в Україні ми створили такий рід сил, максимально СБС розвиваємо, і саме українці довели, що завдяки технологічності, завдяки своїй креативності та сміливості ми можемо змінювати війну – ми можемо досягати таких цілей, які раніше були або зовсім недосяжні для звичайної зброї, або вкрай важкодосяжні й вимагали шаленої витрати ресурсів", - йдеться в повідомленні.

Від часу створення угруповання СБС, рік тому, вже уражено російських цілей різного рівня на майже 40 мільярдів доларів. Це різні типи уражень.

"СБС Збройних Сил – реально взірець для багатьох інших армій, і цими місяцями ми особливо вдячні за мідлстрайки – російська воєнна логістика на всій глибині тимчасово окупованої території тепер доступна для українських дронів", - заявив Зеленський.

Президент також зазначив, що планується нарощення ударів по прикордонні Росії і СБС ще будуть підсилювати.