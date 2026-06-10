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ЗМІ: Держдума РФ заборонила депортувати іноземців, які воювали проти України

Новий закон забороняє депортацію та скасовує раніше ухвалені обмеження щодо іноземних найманців, які воювали проти України.

ЗМІ: Держдума РФ заборонила депортувати іноземців, які воювали проти України
Фото: ЦНС

Держдума Росії ухвалила закон, який забороняє депортацію іноземних громадян, що уклали контракт із Міноборони РФ та брали участь у війні проти України.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Згідно з документом, таким особам не можуть відмовити у в’їзді до Росії, а також у видачі патенту, дозволу на роботу, тимчасового чи постійного проживання. 

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Крім того, щодо них не дозволяється ухвалювати рішення про небажаність перебування в країні або скорочення термінів їхнього перебування.

Новий закон також має зворотну дію. Він скасовує аналогічні рішення, ухвалені щодо таких іноземців після 24 лютого 2022 року.

За даними журналістів, російська влада активно залучає іноземних громадян до служби за контрактом у своїх збройних силах. Раніше неодноразово повідомлялося про випадки вербування та тиску на мігрантів з метою їхнього залучення до війни.

Водночас у низці держав участь громадян у бойових діях на боці іноземної армії прирівнюється до найманства та може тягнути за собою кримінальну відповідальність.

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