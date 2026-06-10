Українських спортсменів не штрафували в Будапешті: ЦПД спростував черговий вкид роспропаганди

РФ маніпулює навколо ситуації із українськими спортсменами з метою дикредитувати їх.

У мережі поширюється неправдива інформація про те, що українських спортсменів з інвалідністю нібито оштрафували на 250 євро під час чемпіонату Європи з параармрестлінгу в Будапешті за демонстративний вихід із подіуму під час звучання російського гімну.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

У регіональному центрі "Інваспорт" офіційно спростували ці заяви, зазначивши, що жодних штрафних санкцій чи дисциплінарних стягнень щодо українських параармрестлерів не застосовувалося.

У ЦПД наголошують, що цей інформаційний вкид активно підхопила російська пропаганда з метою маніпулювання ситуацією навколо українських спортсменів та дискредитації їхньої принципової позиції.

Також зазначається, що російські медіаресурси традиційно поширюють тезу про "спорт поза політикою", використовуючи її для виправдання присутності російських спортсменів на міжнародних змаганнях, попри триваючу збройну агресію рф проти України.

У ЦПД підкреслюють, що участь представників Росії у міжнародних спортивних подіях системно використовується кремлем як інструмент для легітимізації власної агресивної політики.