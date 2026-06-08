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ЦПД: роспропаганда поширює фейки про начебто використання ЗСУ радіоактивних матеріалів під час будівництва фортифікацій

Усі фортифікаційні споруди в Україні зводяться із сертифікованих матеріалів та відповідно до технічних регламентів.

ЦПД: роспропаганда поширює фейки про начебто використання ЗСУ радіоактивних матеріалів під час будівництва фортифікацій
Фото: ЦПД

Ворожа пропаганда поширила неправдиву інформацію про те, що Збройні сили України нібито використовують радіоактивні матеріали з Чорнобильської зони відчуження під час будівництва ліній оборони в Київській та Сумській областях.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

У відомстві наголосили, що подібні заяви є вигадкою та не підтверджені жодними доказами. Пропагандистські ресурси, за даними ЦПД, посилаються виключно на слова одного з прокремлівських "військових експертів", який неодноразово поширював дезінформацію про Україну.

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У ЦПД підкреслюють, що Україна суворо дотримується норм міжнародного права, стандартів ядерної безпеки та вимог захисту військовослужбовців. Усі фортифікаційні споруди зводяться із сертифікованих матеріалів та відповідно до технічних регламентів.

У ЦПД додають, що метою таких інформаційних вкидів є дискредитація України у сфері ядерної безпеки та відволікання уваги від дій Росії, які становлять реальну загрозу. 

В Центрі нагадали про систематичні спроби РФ використовувати ядерний шантаж та недавній удар російського безпілотника по Централізованому сховищу відпрацьованого ядерного палива у Чорнобильській зоні відчуження.

У ЦПД закликали громадян довіряти лише перевіреним джерелам інформації та не поширювати фейки.

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