Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко наголосила, що наразі "немає можливості", щоб математика стала предметом на вибір в національному мультипредметному тесті (НМТ).
Про це вона заявила на конференції "Освіта нової України 2.0", передає "Інтерфакс-Україна".
"Немає можливості таке зробити. Я вважаю, що треба відверто розмовляти один з одним… Я не думаю, що у нас в наступному році, або через рік чи через інший період буде змінена структура", – сказала Свириденко, відповідаючи на запитання, чи є можливість в наступному році зробити математику предметом "на вибір".
Прем’єрка додала, що рішенням зробити математику необов’язковим предметом держава "може зробити гірше і абітурієнта і самій собі".
"Оскільки вам її розбудовувати, вам робити найкращу Україну для проживання і ведення бізнесу. Для цього треба мати здібності, знання, навики і математика всі ці підвалини закладає", – пояснила Свириденко.
Раніше міністр освіти і науки Оксен Лісовий також висловився щодо математики як обов’язкового складника Національного мультипредметного тесту.
- Цього року НМТ проходить за минулорічною моделлю: в один день із можливістю додаткових сесій; перелік предметів НМТ залишається незмінним – вступники складають українську мову, математику, історію України та один предмет на вибір: іноземна мова, біологія, географія, фізика, хімія або українська література.
- У соціальних мережах, як і минулого року, тривають дискусії щодо того, що цьогорічні завдання важчі за минулорічні, зокрема - з математики. Докладніше читайте в матеріалі Lb.ua "Випускник не знає, як підійти до завдання з математики, яке відповідає рівню сьомого класу, і ситуація тільки погіршується".