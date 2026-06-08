Поки немає можливості зробити математику предметом "на вибір".

Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко наголосила, що наразі "немає можливості", щоб математика стала предметом на вибір в національному мультипредметному тесті (НМТ).

Про це вона заявила на конференції "Освіта нової України 2.0", передає "Інтерфакс-Україна".

"Немає можливості таке зробити. Я вважаю, що треба відверто розмовляти один з одним… Я не думаю, що у нас в наступному році, або через рік чи через інший період буде змінена структура", – сказала Свириденко, відповідаючи на запитання, чи є можливість в наступному році зробити математику предметом "на вибір".

Прем’єрка додала, що рішенням зробити математику необов’язковим предметом держава "може зробити гірше і абітурієнта і самій собі".

"Оскільки вам її розбудовувати, вам робити найкращу Україну для проживання і ведення бізнесу. Для цього треба мати здібності, знання, навики і математика всі ці підвалини закладає", – пояснила Свириденко.

Раніше міністр освіти і науки Оксен Лісовий також висловився щодо математики як обов’язкового складника Національного мультипредметного тесту.