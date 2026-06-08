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Судитимуть посадовця у справі про забруднення земель біля Грибовицького полігону під Львовом

Чоловік допустив неодноразове розміщення твердих побутових відходів на землях у селі Малехів Львівського району, суміжних із закритим полігоном – колишнім основним сміттєзвалищем обласного центру.

Судитимуть посадовця у справі про забруднення земель біля Грибовицького полігону під Львовом
У ґрунті фахівці виявили перевищення вмісту сульфатів, цинку, марганцю, кадмію, кобальту, хрому, фосфору, амонію та заліза

У Львівській області судитимуть посадовця, дії якого призвели до забруднення земель біля Грибовицького сміттєзвалища.

Про це повідомили у Департаменті стратегічних розслідувань Національної поліції України.

Чоловік допустив неодноразове розміщення твердих побутових відходів на землях у селі Малехів Львівського району, суміжних із закритим Грибовицьким полігоном – колишнім основним сміттєзвалищем Львова. 

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Через неналежну експлуатацію там накопичилися тверді побутові відходи, а в ґрунті зафіксували перевищення вмісту низки небезпечних речовин, що створювало загрозу довкіллю та екологічній безпеці регіону. Збитки оцінено у понад 2 млн грн.

Оперативники зібрали докази причетності заступника директора комунального підприємства Львівської міської ради – начальника полігону, дії якого призвели до забруднення земель та створення загрози довкіллю.

За даними слідства, посадовець не забезпечив належну експлуатацію полігону та допустив неодноразове розміщення працівниками полігону сміття на суміжних з полігоном ділянках, що призвело до їх забруднення та засмічення. Ці ділянки – 1,2 га – не призначені для захоронення відходів. 

У ґрунті фахівці виявили перевищення вмісту сульфатів, цинку, марганцю, кадмію, кобальту, хрому, фосфору, амонію та заліза, що створювало загрозу для довкілля та екологічної безпеки регіону.

Також встановлено, що місцеві мешканці неодноразово зверталися до органів місцевого самоврядування щодо порушення правил екологічної безпеки та забруднення земель, однак належних заходів реагування вжито не було. Крім того, тема Грибовицького полігону та екологічної ситуації навколо нього впродовж багатьох років перебувала у центрі суспільної уваги та викликала значний резонанс у медіа

Торік фігурант отримав підозру. Нині обвинувальний акт скеровано до суду. Правова кваліфікація ч. 1 ст. 239 (забруднення або псування земель) та ч. 2 ст. 367 (службова недбалість) Кримінального кодексу України. 

Максимальне покарання, передбачене санкціями статей – позбавлення волі на строк до п'яти років. 

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснювала Львівська обласна прокуратура.

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