Павутиння, солов’ї, легенди про анаконд та як дихають верби: три роки нового Великого Лугу
ФотоПавутиння, солов’ї, легенди про анаконд та як дихають верби: три роки нового Великого Лугу
Правоохоронці заявили про ліквідацію масштабного виробництва підроблених документів на Київщині
ФотоПравоохоронці заявили про ліквідацію масштабного виробництва підроблених документів на Київщині
Росіяни атакували Київ балістикою та "Цирконами". Є жертви й десятки поранених (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ балістикою та "Цирконами". Є жертви й десятки поранених (оновлено)
Китай погрожує ЄС «рішучою відповіддю» через плани Брюсселя обмежити китайський імпорт
Китай погрожує ЄС «рішучою відповіддю» через плани Брюсселя обмежити китайський імпорт
Ольга Токарчук: «Усі погані історії відбуваються, коли люди перестають користуватися власним розумом»
Ольга Токарчук: «Усі погані історії відбуваються, коли люди перестають користуватися власним розумом»
На Європу суне аномальна спека. Чи витримає енергетика України нове випробування?
На Європу суне аномальна спека. Чи витримає енергетика України нове випробування?
Як нові українські дрони FP-2 паралізують російську залізницю
Як нові українські дрони FP-2 паралізують російську залізницю
«Токсичний донат»: чому допомога армії починає викликати спустошення і як повернути ресурс для емпатії?
«Токсичний донат»: чому допомога армії починає викликати спустошення і як повернути ресурс для емпатії?
Порошенко розповів про зустріч із Зеленським: "Важливо, що у президента нас почули"
Порошенко розповів про зустріч із Зеленським: "Важливо, що у президента нас почули"
ГоловнаСуспільствоПодії

У Дніпрі чоловік кинув гранату в поліцейських: один загиблий, четверо постраждалих

Правоохоронці встановлюють усі обставини інциденту.

У Дніпрі чоловік кинув гранату в поліцейських: один загиблий, четверо постраждалих
Фото: поліція Дніпропетровської області

Увечері 5 червня у місті Дніпро під час інциденту чоловік під час затримання кинув гранату у поліцейських.Постраждали четверо патрульних поліцейських, які прибули на виклик через бійку. 

Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області.

За даними правоохоронців, близько 22:55 до поліції надійшло повідомлення про конфлікт біля одного з будинків на вулиці Луговській в Амур-Нижньодніпровському районі міста. На місце події оперативно прибули наряди патрульної поліції.

Реклама

Під час спроби затримання один із учасників конфлікту кинув гранату в бік правоохоронців.

Унаслідок вибуху нападник загинув на місці. Четверо поліцейських дістали поранення різного ступеня тяжкості та були госпіталізовані до медичного закладу.

На місці події працювали слідчо-оперативна група, вибухотехніки та інші профільні служби. Правоохоронці встановлюють усі обставини інциденту та збирають доказову базу.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею 348 Кримінального кодексу України – посягання на життя працівника правоохоронного органу.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies