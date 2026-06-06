У Дніпрі чоловік кинув гранату в поліцейських: один загиблий, четверо постраждалих

Увечері 5 червня у місті Дніпро під час інциденту чоловік під час затримання кинув гранату у поліцейських.Постраждали четверо патрульних поліцейських, які прибули на виклик через бійку.

Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області.

За даними правоохоронців, близько 22:55 до поліції надійшло повідомлення про конфлікт біля одного з будинків на вулиці Луговській в Амур-Нижньодніпровському районі міста. На місце події оперативно прибули наряди патрульної поліції.

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Під час спроби затримання один із учасників конфлікту кинув гранату в бік правоохоронців.

Унаслідок вибуху нападник загинув на місці. Четверо поліцейських дістали поранення різного ступеня тяжкості та були госпіталізовані до медичного закладу.

На місці події працювали слідчо-оперативна група, вибухотехніки та інші профільні служби. Правоохоронці встановлюють усі обставини інциденту та збирають доказову базу.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею 348 Кримінального кодексу України – посягання на життя працівника правоохоронного органу.