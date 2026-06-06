Під ворожими обстрілами опинилися Харків та 19 населених пунктів області.

Протягом минулої доби російські війська завдали ударів по Харкову та 19 населених пунктах області. Внаслідок ворожих обстрілів одна людина загинула, ще шестеро зазнали поранень.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, у селі Паляничники Богодухівської громади загинула 43-річна жінка. Там же постраждали чоловіки віком 24, 33 та 47 років. У Харкові поранення отримала 52-річна жінка, у Богодухові постраждав 39-річний чоловік, а в селищі Есхар Новопокровської громади – 74-річна жінка.

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Також медики надали допомогу 63-річній жительці села Моначинівка Кіндрашівської громади, яка постраждала під час російського обстрілу 3 червня.

Під ударами опинилися Основ’янський, Немишлянський та Новобаварський райони Харкова. Для атак ворог застосував різні види озброєння, зокрема безпілотники типу «Герань-2», «Ланцет», «Молнія», FPV-дрони та інші БпЛА.

Внаслідок обстрілів пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури. У Харкові пошкоджено п’ять приватних будинків, навчальний заклад та автомобіль. У Богодухівському районі зазнали пошкоджень залізнична інфраструктура, житлові будинки, господарські споруди, автомобілі та електромережі.

У Куп’янському районі пошкоджено автомобіль поштової служби, в Ізюмському – автозаправну станцію та вантажівку. Також пошкодження зафіксовані у Харківському та Чугуївському районах, де постраждали житлові будинки, гаражі, автомобілі та АЗС.

Крім того, транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за минулу добу прийняв 245 евакуйованих мешканців. Від початку роботи пункту там уже зареєстрували 38 287 осіб.