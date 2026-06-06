Ворог атакував житлову та критичну інфраструктуру Одещини

Уночі 6 червня російські окупанти атакували житлову та критичну інфраструктуру Одеської області. На місцях влучань виникли пожежі.

Про це інформує очільник Одеської ОВА Олег Кіпер та ДСНС України.

"Внаслідок атаки пошкоджено багатоповерхівку, приватне домоволодіння, територію медичного центру та будівлю готелю. На щастя, загиблих та постраждалих немає", – зазначає очільник ОВА.

Реклама

Фото: Одеська ОВА

Над ліквідацією наслідків працюють екстрені та комунальні служби.

У ДСНС додають, що внаслідок влучання за однією з адрес пошкоджено дах триповерхового готелю.

Фото: Одеська ОВА

За іншою адресою руйнувань зазнали надвірна споруда та приватний житловий будинок.

Також пошкоджено складську будівлю, де виникло загоряння кормової добавки. Рятувальники оперативно ліквідували пожежу.

Фото: Одеська ОВА

Від ДСНС до ліквідації наслідків ворожої атаки залучалися понад 30 рятувальників та 10 одиниць техніки.