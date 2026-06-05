Російський дрон поцілив в поліцейське авто на Харківщині

Обійшлося без постраждалих.

Фото: Поліція Харківської області в Telegram

5 червня росіяни атакували службове авто поліції: зайнялась пожежа.

Про це повідомили в поліції Харківської області.

Влучання FPV-дроном сталось в селищі Старий Салтів Чугуївського району Харківщини.

"Ворожий безпілотник цілеспрямовано влучив в службовий транспортний засіб. На місці зайнялась пожежа", - повідомили в поліції.

Внаслідок атаки ніхто не постраждав. Автівка зазнала пошкоджень.