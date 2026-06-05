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Російський дрон поцілив в поліцейське авто на Харківщині

Обійшлося без постраждалих.

Російський дрон поцілив в поліцейське авто на Харківщині
Фото: Поліція Харківської області в Telegram

5 червня росіяни атакували службове авто поліції: зайнялась пожежа.

Про це повідомили в поліції Харківської області.

Влучання  FPV-дроном сталось в селищі Старий Салтів Чугуївського району Харківщини.  

"Ворожий безпілотник цілеспрямовано влучив в службовий транспортний засіб. На місці зайнялась пожежа", - повідомили в поліції.

 Внаслідок атаки ніхто не постраждав. Автівка зазнала пошкоджень.

  • Російські війська 5 червня атакували цивільний автомобіль на автодорозі в Богодухівському районі Харківщини. Ворожий безпілотник вибухнув поруч із машиною. Внаслідок вибуху на місці події загинула пасажирка. Також постраждали двоє чоловіків
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