Російський дрон поцілив в поліцейське авто на Харківщині

5 червня росіяни атакували службове авто поліції: зайнялась пожежа.
Про це повідомили в поліції Харківської області.
Влучання FPV-дроном сталось в селищі Старий Салтів Чугуївського району Харківщини.
"Ворожий безпілотник цілеспрямовано влучив в службовий транспортний засіб. На місці зайнялась пожежа", - повідомили в поліції.
Внаслідок атаки ніхто не постраждав. Автівка зазнала пошкоджень.
- Російські війська 5 червня атакували цивільний автомобіль на автодорозі в Богодухівському районі Харківщини. Ворожий безпілотник вибухнув поруч із машиною. Внаслідок вибуху на місці події загинула пасажирка. Також постраждали двоє чоловіків