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Міноборони Канади прокоментувало відмову від виділення 0,25% ВВП на допомогу Україні

Оттава запевнила у продовженні підтримки Києва.

Міноборони Канади прокоментувало відмову від виділення 0,25% ВВП на допомогу Україні
прапори Канади й України
Фото: Facebook

Канада й інші союзники з НАТО продовжують обговорювати найбільш ефективні шляхи підтримки України. 

Так у Міністерстві оборони Канади відреагували на інформацію про те, що країна разом із кількома іншими членами Альянсу відмовилася виділяти 0,25% свого ВВП на допомогу Україні, передає «Укрінформ».

У відомстві зазначили, що союзники сприймають пропозицію Генерального секретаря НАТО про 0,25% ВВП на допомогу Україні як відправну точку для перемовин, і це є звична практик для багатьох ініціатив Альянсу. Дискусії щодо того, як найкраще підтримати нашу державу і врахувати її актуальні потреби, наразі тривають.

Міноборони Канади наголосило, що Оттава непохитно підтримує Україну і є одним із лідерів у НАТО за обсягами наданої військової допомоги. У відомстві запевнили, що підтримка продовжиться.

  • Раніше Politico писало, що наприкінці квітня генеральний секретар НАТО Марк Рютте під час закритої зустрічі послів запропонував союзникам виділяти Україні 0,25% ВВП. 
  • Це дозволило б збільшити щорічну допомогу до 143 мільярдів доларів. 
  • Проте щонайменше п’ять держав, серед яких Канада і Великобританія, виступили проти такої ініціативи.
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