Канада й інші союзники з НАТО продовжують обговорювати найбільш ефективні шляхи підтримки України.

Так у Міністерстві оборони Канади відреагували на інформацію про те, що країна разом із кількома іншими членами Альянсу відмовилася виділяти 0,25% свого ВВП на допомогу Україні, передає «Укрінформ».

У відомстві зазначили, що союзники сприймають пропозицію Генерального секретаря НАТО про 0,25% ВВП на допомогу Україні як відправну точку для перемовин, і це є звична практик для багатьох ініціатив Альянсу. Дискусії щодо того, як найкраще підтримати нашу державу і врахувати її актуальні потреби, наразі тривають.

Міноборони Канади наголосило, що Оттава непохитно підтримує Україну і є одним із лідерів у НАТО за обсягами наданої військової допомоги. У відомстві запевнили, що підтримка продовжиться.