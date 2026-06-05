Павутиння, солов’ї, легенди про анаконд та як дихають верби: три роки нового Великого Лугу
ФотоПавутиння, солов’ї, легенди про анаконд та як дихають верби: три роки нового Великого Лугу
Як нові українські дрони FP-2 паралізують російську залізницю
Як нові українські дрони FP-2 паралізують російську залізницю
Росіяни атакували Київ балістикою та "Цирконами". Є жертви й десятки поранених (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ балістикою та "Цирконами". Є жертви й десятки поранених (оновлено)
Ольга Токарчук: «Усі погані історії відбуваються, коли люди перестають користуватися власним розумом»
Ольга Токарчук: «Усі погані історії відбуваються, коли люди перестають користуватися власним розумом»
«Токсичний донат»: чому допомога армії починає викликати спустошення і як повернути ресурс для емпатії?
«Токсичний донат»: чому допомога армії починає викликати спустошення і як повернути ресурс для емпатії?
На Європу суне аномальна спека. Чи витримає енергетика України нове випробування?
На Європу суне аномальна спека. Чи витримає енергетика України нове випробування?
Китай погрожує ЄС «рішучою відповіддю» через плани Брюсселя обмежити китайський імпорт
Китай погрожує ЄС «рішучою відповіддю» через плани Брюсселя обмежити китайський імпорт
Порошенко розповів про зустріч із Зеленським: "Важливо, що у президента нас почули"
Порошенко розповів про зустріч із Зеленським: "Важливо, що у президента нас почули"
Літак здійснив запобіжну посадку у Римі через павербанк у багажі
Літак здійснив запобіжну посадку у Римі через павербанк у багажі
ГоловнаСвіт

ЄС розглядає правила, які змусять компанії зменшити залежність від Китаю

Фірмам доведеться змінювати ланцюги постачань, якщо вони отримують понад 40% товарів чи сировини з одного джерела.

ЄС розглядає правила, які змусять компанії зменшити залежність від Китаю
Марош Шефчович
Фото: ru.sputniknews-uz.com

Євросоюз просуває пропозицію, яка зобов'яже компанії уникати надмірної залежності у своїх ланцюгах постачань. Таким чином блок прагне перезавантажити торговельні відносини з Китаєм.

Головний торговельний переговірник ЄС Марош Шефчович заявив на форумі Європейського політичного центру в Брюсселі, що диверсифікація тепер потребує спеціального інструменту, пише Bloomberg

За однією з пропозицій, компаніям доведеться змінювати ланцюги постачань, якщо вони отримують понад 40% товарів чи сировини з одного джерела.

Реклама

Шефчович очікує, що на саміті наприкінці цього місяця лідери ЄС нададуть Єврокомісії політичні вказівки щодо «конкретних інструментів» для посилення економічної безпеки блоку. 

Наразі Брюссель намагається впоратися з дефіцитом у торгівлі з Китаєм, який становить 360 мільярдів євро. Крім того, КНР є єдиним постачальником багатьох критично важливих матеріалів для регіону.

ЄС уже критикував Китай за закритість економіки і потік субсидованих товарів на європейський ринок. Пекін також міцно контролює критично важливу сировину, яка необхідна європейським компаніям, зокрема напівпровідники та рідкоземельні мінерали.

Нові пропозиції мають на меті посилити важелі впливу ЄС на Китай після того, як багаторічні дискусії про доступ до ринку та надмірні виробничі потужності не принесли результатів. Водночас ЄС прагне уникнути торгової війни з Пекіном, адже китайські посадовці вже попередили про заходи у відповідь, якщо Європа реалізує свої плани.

Цього тижня Шефчович зустрівся із заступником міністра комерції Китаю Лі Ченганом і запросив міністра комерції Ван Вентао до Брюсселя, щоб прискорити переговорикрім того, у ЄС зараз шукають шляхи для покращення дипломатичної комунікації та дискусій із китайськими партнерами.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies