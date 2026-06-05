ЄС розглядає правила, які змусять компанії зменшити залежність від Китаю

Фірмам доведеться змінювати ланцюги постачань, якщо вони отримують понад 40% товарів чи сировини з одного джерела.

Євросоюз просуває пропозицію, яка зобов'яже компанії уникати надмірної залежності у своїх ланцюгах постачань. Таким чином блок прагне перезавантажити торговельні відносини з Китаєм.

Головний торговельний переговірник ЄС Марош Шефчович заявив на форумі Європейського політичного центру в Брюсселі, що диверсифікація тепер потребує спеціального інструменту, пише Bloomberg.

За однією з пропозицій, компаніям доведеться змінювати ланцюги постачань, якщо вони отримують понад 40% товарів чи сировини з одного джерела.

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Шефчович очікує, що на саміті наприкінці цього місяця лідери ЄС нададуть Єврокомісії політичні вказівки щодо «конкретних інструментів» для посилення економічної безпеки блоку.

Наразі Брюссель намагається впоратися з дефіцитом у торгівлі з Китаєм, який становить 360 мільярдів євро. Крім того, КНР є єдиним постачальником багатьох критично важливих матеріалів для регіону.

ЄС уже критикував Китай за закритість економіки і потік субсидованих товарів на європейський ринок. Пекін також міцно контролює критично важливу сировину, яка необхідна європейським компаніям, зокрема напівпровідники та рідкоземельні мінерали.

Нові пропозиції мають на меті посилити важелі впливу ЄС на Китай після того, як багаторічні дискусії про доступ до ринку та надмірні виробничі потужності не принесли результатів. Водночас ЄС прагне уникнути торгової війни з Пекіном, адже китайські посадовці вже попередили про заходи у відповідь, якщо Європа реалізує свої плани.

Цього тижня Шефчович зустрівся із заступником міністра комерції Китаю Лі Ченганом і запросив міністра комерції Ван Вентао до Брюсселя, щоб прискорити переговорикрім того, у ЄС зараз шукають шляхи для покращення дипломатичної комунікації та дискусій із китайськими партнерами.