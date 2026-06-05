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Україна та Словаччина обговорили розвиток оборонної співпраці та посилення санкцій проти РФ

Також глави МЗС обговорили участь Словаччини у коаліціях з розмінування та з будівництва укриттів.

Україна та Словаччина обговорили розвиток оборонної співпраці та посилення санкцій проти РФ
Очільник МЗС Андрій Сибіга
Фото: МЗС

Міністри закордонних справ України та Словаччини Андрій Сибіга і Юрай Бланар провели переговори, під час яких обговорили поглиблення співпраці у сфері оборонної промисловості.

Про це повідомив Андрій Сибіга на пресконференції за підсумками зустрічі у Вінниці, пише Укрінформ.

За його словами, Україна зацікавлена у розвитку спільних оборонних проєктів із партнерами, зокрема в межах європейського інструменту SAFE.

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"Обговорили перспективи поглиблення співпраці у сфері оборонної промисловості: Україна відкрита до спільних оборонних проєктів із партнерами, зокрема в рамках інструменту SAFE. Ми готові до такої співпраці зі Словаччиною, адже зміцнення оборонних спроможностей України водночас посилює безпеку Європи", – зазначив Сибіга.

Глава МЗС також подякував Словаччині за підтримку всіх 20 пакетів санкцій ЄС проти Росії та наголосив на необхідності подальшого посилення економічного тиску на РФ.

"Санкції – це інструмент примусу Росії до миру. Проте тиск необхідно посилювати в критичних для бюджету РФ секторах", – сказав він.

Окремо сторони обговорили участь Словаччини в міжнародних безпекових ініціативах, зокрема коаліції з розмінування та коаліції з будівництва укриттів.

Сибіга відзначив, що ці проєкти мають практичне значення для захисту цивільного населення та відновлення українських громад.

Міністр також поінформував про безпекову ситуацію та ситуацію на фронті, наголосивши на важливості посилення протиповітряної оборони України.

Окремо глави МЗС обговорили реалізацію домовленостей між президентом України Володимиром Зеленським та прем’єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо.

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