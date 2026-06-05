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Уряд Швейцарії попри звинувачення продовжить торгівельні перемовини із США, – Reuters

Швейцарія відкинула звинувачення США у "примусовій праці" та продовжить торгові переговори.

Уряд Швейцарії попри звинувачення продовжить торгівельні перемовини із США, – Reuters
Прапор Швейцарії
Фото: З відкритих джерел

Уряд Швейцарії заявив, що продовжить торгові переговори зі Сполученими Штатами, попри звинувачення Вашингтона у використанні примусової праці та можливе запровадження додаткових мит, пише Reuters.

У швейцарському уряді наголосили, що відкидають претензії США щодо нібито недостатньої боротьби з імпортом товарів, виготовлених із використанням примусової праці.

"Швейцарія продовжить торговельні переговори зі Сполученими Штатами, відкидаючи звинувачення в тому, що вона не боролася з імпортом товарів, виготовлених з застосуванням примусової праці", – заявили в уряді Швейцарії.

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У Берні підкреслили, що чинний підхід країни до регулювання, який включає контроль ланцюгів постачання, обов’язкові оцінки ризиків для бізнесу та міжнародну співпрацю, є ефективним.

За даними швейцарського уряду, Вашингтон розглядає можливість запровадження додаткових мит у розмірі 12,5% для Швейцарії. Вони можуть замінити чинні 10% тарифи, що діють до 24 липня.

Уряд Швейцарії також зазначив, що висновки США були оприлюднені після розслідувань, розпочатих у березні, щодо ймовірних порушень торговельної практики, зокрема використання надлишкових промислових потужностей та продукції, виготовленої із застосуванням примусової праці.

"Федеральна рада рішуче відкидає звинувачення, висунуті під час цього розслідування", – додали в уряді Швейцарії.

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