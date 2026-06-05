Трамп передумав довіряти національну розвідку будівельному інвестору

Кандидатуру Білла Пулте не підтримали б у Сенаті.

Президент США Дональд Трамп заявив, що не має наміру висувати кандидатуру Білла Пулте на посаду голови національної розвідки, хоча сам призначив його тимчасовим виконувачем обов'язків.

Як пише Associated Press, у Білому домі зрозуміли, що спонсор передвиборчої кампанії Трампа та керівник Агенції житлового фінансування не має шансів на те, щоб отримати затвердження у Сенаті.

Низка високопоставлених сенаторів, включно з головою респубілканської більшості Джоном Туном, вже озвучили небажання голосувати за людину, яка не має жодного досвіду роботи у сфері розвідки та національної безпеки.

Трамп спробував виправдати своє рішення тим, що Пулте нібито "дуже розумний чоловік", але, мовляв, сам не захоче бути директором розвідувальної служби на постійній основі. За словами глави держави, наразі триває пошук інших кандидатів.

Пулте змінив на посаді проросійську політикиню Тулсі Габбард, яку Трамп призначив після обрання на другий президентський термін. Згідно із законом США, тимчасовий виконувач обов'язків може працювати упродовж 7 місяців, після чого обов'язково має відбутися голосування у Сенаті.