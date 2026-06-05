Новий очільник уряду може бути незалежним від парламентських партій.

Кандидатом на посаду прем'єр-міністра Румунії став Еуджен Томак, чия Партія народного руху під час останніх парламентських виборів не подолала прохідний бар'єр.

Як пише Romania-Insider, така ситуація стала можливою за рішенням президента Нікушора Дана, який офіційно доручив своєму раднику та депутату Європарламенту за 10 днів підготувати склад та програму уряду для голосування у Палаті депутатів.

Дан заявив, що нейтральний до парламентських фракцій голова уряду - це єдиний життєздатний сценарій в умовах того, що політичні сили не можуть між собою домовитися. Президент вважає Томака здатним досягти компромісу з різними фракціями.

5 травня Румунія втратила проєвропейський уряд після того, як прем'єр Іліє Боложан був відправлений у відставку на тлі розвалу коаліції. Згідно з опитуваннями, понад 50% громадян проти призначення політично нейтрального прем'єр-міністра і уряду технократів та виступають за проведення дострокових парламентських виборів.