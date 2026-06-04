Франція і Німеччина пропонують «поступову інтеграцію» для кандидатів на вступ до ЄС

Пропозиція поступила на тлі розчарування Західних Балкан, які вважають, що для України ЄС робить виняток.

Франція і Німеччина розробили документ, у якому пропонують дозволити країнам-кандидатам поетапно відкривати для себе привілеї ЄС, зокрема, частковий доступ до єдиного ринку блоку.

Це має підтримати мотивацію країн на шляху до повноправного членства, повідомляє Politico.

У дискусійному документі, який розіслали напередодні саміту Західних Балкан, пропонується надавати майбутнім членам статус спостерігача на ключових засіданнях та інші преференції, щоб уникнути розчарування процесом євроінтеграції.

Реклама

Мета цієї ініціативи — наблизити країни-кандидати до Євросоюзу через структуровану поступову інтеграцію, створивши додаткові стимули для проведення реформ.

Поява франко-німецьких пропозицій збіглася в часі з дедалі більшим незадоволенням темпами переговорів на Західних Балканах. Наприклад, Північна Македонія чекає на вступ уже понад 20 років.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн раніше озвучила амбітний план, заявивши, що Україна має бути в ЄС, а сам блок може розширитися до 30 членів уже до кінця цього десятиліття. Цього тижня Україна та Молдова отримали позитивні новини щодо старту перемовин про вступ.

Проте фокус на Україні посилив розчарування балканських країн. Тамтешні посадовці вважають, що для Києва роблять винятки, тоді як їхні столиці залишаються в очікуванні без чітких перспектив.

Наразі ситуація в регіоні виглядає так:

Чорногорія є лідером, її переговори перебувають на фінальній стадії;

Албанія відкрила всі розділи та розраховує на вступ до 2030 року;

Сербія відкрила 22 з 35 розділів, але закрила лише два;

Північна Македонія досі чекає на офіційний старт переговорів через тривалу суперечку з Болгарією;

Косово подало заявку у 2022 році, але не має статусу кандидата, оскільки його визнають не всі члени ЄС, а також через напруженість із Сербією.

Крім того, у документі, оприлюдненому минулого місяця, Україні пропонували статус «асоційованого члена» з більшими проміжними привілеями, обґрунтовуючи це тим, що війна з Росією робить випадок Києва особливим.

Щоб усунути бюрократичні перепони, Франція і Німеччина закликають спростити поточну методологію та прибрати надміру формалізовані бар'єри на проміжних етапах.

Зокрема, пропонується надати Єврокомісії право самостійно вирішувати, чи відкривати переговорні кластери. Це дозволить урядам країн ЄС зосередитися на суті реформ, які проводить кандидат. Наразі для відкриття кожного переговорного кластера потрібна одностайна згода всіх столиць Євросоюзу.

Окрім статусу спостерігача, документ передбачає такі бонуси, як допуск до студентських програм обміну Horizon та Erasmus, інтеграцію в оборонну сферу і навіть повний доступ до єдиного ринку ЄС після того, як кандидат успішно завершить п'ять переговорних кластерів.