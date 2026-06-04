NASA завершило місію MAVEN після понад 11 років роботи на орбіті Марса

Комісія NASA дійшла висновку, що апарат вийшов з ладу і його неможливо відновити.

Національне управління з аеронавтики та дослідження космічного простору США (NASA) офіційно завершує місію MAVEN, яка понад 11 років досліджувала атмосферу Марса та її еволюцію. Востаннє сигнал від апарата отримали 6 грудня, після чого він зник за Червоною планетою і більше не вийшов на зв’язок, йдеться у пресрелізі NASA.

Комісія NASA з розслідування інциденту дійшла висновку, що апарат неможливо відновити. За попередніми даними, після виходу з-за Марса MAVEN перебував у безпечному режимі та обертався з аномально високою швидкістю. Через це його батареї розрядилися, а система зв’язку втратила живлення.

Причину збою ще розслідують, остаточний звіт очікують пізніше цього року. NASA вже розпочало процедуру виведення місії з експлуатації та архівування всіх зібраних даних.

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MAVEN запустили в листопаді 2013 року. Його головним завданням було дослідити верхні шари атмосфери Марса, іоносферу та взаємодію планети із Сонцем. Дані місії допомогли краще зрозуміти, як Марс втрачав атмосферу, воду та умови, потенційно придатні для життя.

Серед головних результатів MAVEN — дослідження впливу сонячних бур на втрату атмосфери Марса, відкриття нових типів марсіанських полярних сяйв, вимірювання процесів “вибивання” газів атмосфери в космос, а також вивчення впливу глобальних пилових бур на втрату води.

За час роботи команда місії підготувала понад 800 наукових публікацій. Крім наукових досліджень, MAVEN також передавав дані з марсоходів NASA на Землю.