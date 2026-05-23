SpaceX провела тестовий запуск третього покоління ракети Starship

Апарату вдалося повернутися на Землю навіть попри проблему з двигуном.

Компанія Ілона Маска SpaceX нарешті випробувала ракету Starship V3, старт якої раніше довелося скасувати за лічені секунди до запланованого часу.

Як пише CNN, третє покоління космічного апарату, який виробник хоче використати для польоту людей на Місяць у 2028 році, змогло виконати програму суборбітального польоту, випустило макети супутників і повернулося на Землю. Приводнення у Тихому океані вдалося здійснити навіть попри те, що один із шести двигунів ракети вийшов з ладу.

Для SpaceX це був перший успішний політ Staship із жовтня минулого року. Прототип другої версії мав технічні проблеми, через які запуски тривалий час не проводилися.

Компанія потребувала показати прогрес у "космічних перегонах" за право відновити польоти людини на Місяць - особливо на тлі бажання розпочати продаж акцій та стати публічною.