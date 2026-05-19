Ілон Маск програв суд проти свого колишнього партнера Сема Альтмана

Американський бізнесмен Ілон Маск не зміг переконати суд у Каліфорнії, що керівник компанії OpenAI Сем Альтман порушив принципи, які були домовлені між тоді ще партнерами по бізнесу під час створення флагмана розвитку штучного інтелекту.

Як пише Bloomberg, суть претензій Маска полягала у тому, що Альтман зрадив їхню концепцію 2015 року щодо неприбуткової організації, перетворивши OpenAI на комерційний проєкт, заточений під отримання вигоди від продажу програмних продуктів.

Адвокати найбагатшої людини у світі наполягали, що нинішній CEO Open AI фактично вкрав у Маска благодійну ініціативу, перетворивши її на звичайну корпорацію для власної наживи. Щоб підкреслити його непрофесіоналізм, Альтману пригадали епізод у 2023 році, коли він тимчасово пішов у відставку нібито через недовіру ради директорів.

Натомість сторона захисту називала Маска заздрісним конкурентом, який пішов з бізнесу тоді, коли йому відмовили в одноосібному визначенні майбутнього компанії. За словами його колишніх партнерів, Маск був жорстоким і конфліктним керівником, а його технічні знання в галузі штучного інтелекту насправді невеликі.

Присяжні стали на бік OpenAI, відмовивши Маску у задоволенні позову. У мільярдера ще залишається варіант подати апеляцію.