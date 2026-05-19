Держпрограма «Доступні ліки» 2026: як отримати, при яких станах, які є плюси і проблеми
Помер народний депутат, колишній голова НБУ і ексвіцепрем'єр Степан Кубів. Прощання з ним відбудеться у Львові
Сі попередив Трампа, що "тайванське питання" є вирішальним для відносин між США і Китаю
СБУ викрила у Києві ухилянтську схему, якою скористалися понад тисяча військовозобов'язаних
Квартира для «матінки» як подяка за освячення «Династії»
Олександр Фацевич: «Ми будемо проводити заходи з розшуку ухилянтів разом з ТЦК і СП. Це потрібно для держави»
СБУ із Силами оборони успішно відпрацювали по військовому аеродромі "Бельбек" та нафтооб'єктах біля Москви
Перекладач Нільс Хокансон: «У 2022-му шведи зрозуміли, що в центрі Європи є величезна країна, про яку вони нічого не знають»
За Єрмака почали вносити заставу. 8 млн обіцяла дати директорка заповідника "Бабин Яр"
Ілон Маск програв суд проти свого колишнього партнера Сема Альтмана

Присяжні не погодилися з претензіями найбагатшої людини на планеті.

Ілон Маск
Фото: EPA/UPG

Американський бізнесмен Ілон Маск не зміг переконати суд у Каліфорнії, що керівник компанії OpenAI Сем Альтман порушив принципи, які були домовлені між тоді ще партнерами по бізнесу під час створення флагмана розвитку штучного інтелекту.

Як пише Bloomberg, суть претензій Маска полягала у тому, що Альтман зрадив їхню концепцію 2015 року щодо неприбуткової організації, перетворивши OpenAI на комерційний проєкт, заточений під отримання вигоди від продажу програмних продуктів.

Адвокати найбагатшої людини у світі наполягали, що нинішній CEO Open AI фактично вкрав у Маска благодійну ініціативу, перетворивши її на звичайну корпорацію для власної наживи. Щоб підкреслити його непрофесіоналізм, Альтману пригадали епізод у 2023 році, коли він тимчасово пішов у відставку нібито через недовіру ради директорів. 

Натомість сторона захисту називала Маска заздрісним конкурентом, який пішов з бізнесу тоді, коли йому відмовили в одноосібному визначенні майбутнього компанії. За словами його колишніх партнерів, Маск був жорстоким і конфліктним керівником, а його технічні знання в галузі штучного інтелекту насправді невеликі. 

Присяжні стали на бік OpenAI, відмовивши Маску у задоволенні позову. У мільярдера ще залишається варіант подати апеляцію. 

