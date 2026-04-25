«Люди кремують померлих і тримають коробочку в себе — не знають, де ховати. Бо переїжджають не один раз з різних причин»
400 колаборантів публічно заявили про своє бажання виїхати до Росії, – Координаційний штаб
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
Німеччина планує побудувати перший у світі термоядерний реактор, - Мерц
ЗМІ: Інтерпол затримав у Австрії ексзаступника мера Львова, обвинуваченого в розкраданні естонської допомоги
Доньку Чернишова хрестив архімандрит УПЦ (МП), який був особистим духівником родини Медведчука
​"Сором для всієї системи": голова МВС назвав ганебною поведінку поліцейських під час теракту в Києві
Люба Морозова: «Те, що сьогодні називають “великим російським балетом”, — це покруч, який виріс на французькій основі»
Як схуднути без шкоди для здоров'я. Покрокова інструкція від дієтолога Станіслава Кравчука
Німецькі урядовці постраждали від фішингової атаки в Signal

Серед потерпілих - федеральні міністри та керівництво Бундестагу.

Фото: mashable.com

Понад сотня німецьких високопосадовців стала жертвою масштабної фішингової атаки в месенджері Signal, передає «РБК-Україна» з посиланням на Süddeutsche Zeitung.

Серед потерпілих - федеральні міністри та керівництво Бундестагу. Їх атакували через месенджер Signal. Зловмисники використовували фішингову схему: надсилали фейкові сповіщення нібито від служби підтримки про «спробу зламу». Користувачів просили ввести код підтвердження, після чого хакери отримували повний доступ до облікового запису, листування та контактних даних.

Німецькі служби безпеки оцінюють кількість постраждалих тризначним числом. До переліку жертв потрапили чинні члени уряду, колишні депутати та екскерівники спецслужб. Хакери могли бачити всю комунікацію через сервіс і використовувати отримані дані для подальших атак. Федеральна прокуратура вже розпочала провадження за підозрою в агентурній діяльності на користь іноземної розвідки.

Органи безпеки Німеччини та ФБР впевнені, що за цією операцією стоїть Росія. Раніше американські спецслужби вже звинувачували російські структури у причетності до аналогічних кампаній. Ситуація ускладнюється тим, що політики часто використовували Signal на приватних пристроях замість захищених урядових каналів зв'язку, що й зробило їх вразливими до зламу.

  • У березні розвідка Нідерландів попередила, що російські хакери, ймовірно, отримали доступ до конфіденційної інформації через акаунти WhatsApp і Signal нідерландських державних службовців.
Читайте також
