Німецькі урядовці постраждали від фішингової атаки в Signal

Понад сотня німецьких високопосадовців стала жертвою масштабної фішингової атаки в месенджері Signal, передає «РБК-Україна» з посиланням на Süddeutsche Zeitung.

Серед потерпілих - федеральні міністри та керівництво Бундестагу. Їх атакували через месенджер Signal. Зловмисники використовували фішингову схему: надсилали фейкові сповіщення нібито від служби підтримки про «спробу зламу». Користувачів просили ввести код підтвердження, після чого хакери отримували повний доступ до облікового запису, листування та контактних даних.

Німецькі служби безпеки оцінюють кількість постраждалих тризначним числом. До переліку жертв потрапили чинні члени уряду, колишні депутати та екскерівники спецслужб. Хакери могли бачити всю комунікацію через сервіс і використовувати отримані дані для подальших атак. Федеральна прокуратура вже розпочала провадження за підозрою в агентурній діяльності на користь іноземної розвідки.

Органи безпеки Німеччини та ФБР впевнені, що за цією операцією стоїть Росія. Раніше американські спецслужби вже звинувачували російські структури у причетності до аналогічних кампаній. Ситуація ускладнюється тим, що політики часто використовували Signal на приватних пристроях замість захищених урядових каналів зв'язку, що й зробило їх вразливими до зламу.