Rheinmetall спільно з британською компанією Kraken вироблятимуть морські безпілотники

Німецький оборонний концерн Rheinmetall спільно із британською компанією Kraken Technology Group розпочали серійне виробництво морських безпілотників Kraken K3 Scout.

У Гамбурзі на верфі Blohm+Voss компанії Rheinmetall запустили серійне виробництво Kraken K3 Scout

"З готовим до виходу на ринок безпілотним надводним судном, новий підрозділ Rheinmetall Naval Systems разом зі своїм британським партнером у спільному підприємстві Kraken Technology Group пропонує надводну платформу як для військового, так і для цивільного застосування", – йдеться у пресрелізі.

Залежно від конфігурації, безпілотники можуть використовуватися для спостереження у морі, захисту критичної інфраструктури або як носії озброєння у військових операціях. Вони здатні розвивати швидкість до 55 вузлів, мають довжину 8,4 метра та можуть індивідуально налаштовуватися під різні завдання.

Виробництво здійснюється в межах спільного підприємства Rheinmetall Kraken, створеного разом із британською компанією Kraken Technology Group, яка розробляє безпілотні морські системи.

"Виробництво Kraken K3 Scout спочатку розраховане на 200 одиниць на рік. Залежно від обсягу замовлень, його виробництво зможуть масштабувати до 1000 одиниць щорічно", – заявив генеральний директор підрозділу Naval Systems компанії Rheinmetall Тім Вагнер.

Генеральний директор Kraken Technology Group Мел Кріз зазначив, що створення спільного підприємства дозволить масштабувати виробництво Kraken K3 Scout відповідно до експоненційно зростаючих операційних потреб.