В Міноборони розповіли про спільні проекти з Німеччиною напередодні "Рамштайну"

Розвивається співпраця між країнами у сфері лазерних технологій.

В Міноборони розповіли про підготовку спільних проектів з Німеччиною, напередодні засідання "Рамштайну". Йдеться про ППО, дрони та обмін даними.

Про це повідомив очільник Міністерства оборони України Михайло Федоров.

"Провів робочу розмову з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом. Готуємося до наступного засідання у форматі «Рамштайн», яке відбудеться вже 15 квітня", - заявив Федоров.

Проекти, які готує Україна спільно з Німеччиною:

посилення ППО;

додаткове фінансування дронів, зокрема deep-strike та middle-strike напрямів;

розвиток спільних технологічних рішень;

нові формати обміну бойовими даними.

Між країнами розвивається співпраця і в інноваційних напрямах, зокрема у проєктах, пов’язаних із лазерними технологіями.

"Наш пріоритет — масштабувати ППО та разом із партнерами забезпечити стійкі й довгострокові рішення для захисту українського неба. Під лідерством Бориса Пісторіуса Німеччина сьогодні є одним із найбільших партнерів для підтримки України. Результати бачимо щодня — у захисті неба та на полі бою", - підсумував очільник Міноборони.