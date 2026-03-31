Федоров анонсував спільні оборонні проекти з ЄС

Йдеться про виробництво дронів, засобів ППО та ураження.

Міністр оборони Михайло Федоров
Фото: Міноборони

Україна посилює співпрацю з ЄС у сфері оборонно-промислового комплексу та запускає нові спільні оборонні проєкти.

Про це заявив Міністр оборони Михайло Федоров

"У фокусі роботи — розширення фінансування та запуск спільних проєктів у дронах, ППО й далекобійних спроможностях", - йдеться в повідомленні.

Федоров заявив, що Україна має швидко спрямовувати ресурси на критичні напрями відповідно до Плану війни: виробництво безпілотників, засобів протидії дронам та розвиток deep strike.

Україна готова тестувати нові рішення на полі бою та масштабувати ті, що довели ефективність, зокрема дрони й доступні антидронові технології.

 Щодо інвестицій, очільник Міноборони завив, що €260 млн у межах USI спрямовують на відновлення, модернізацію та інтеграцію українського ОПК в європейську екосистему.

Також у фокусі — антибалістичні рішення, зокрема ракета для перехоплення балістичних цілей.

  • Раніше Федоров заявляв, що Україна нарощує ефективність на фронті та закликає ЄС посилити оборонну підтримку. Міністр оборони зазначив, що росіяни зазнають втрат, які перевищують їх мобілізаційні спроможності.
