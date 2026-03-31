Архієпископ Сумський і Охтирський Никодим повідомив про те, що очолив УПЦ КП
«Коли до тебе прийдуть росіяни, все, що доведеться робити — вчити ворожий гімн». Розповідь Хом’яка — 19-річної операторки FPV
Мерц більше не бачить потреби постачати Україні крилаті ракети "Таурус"
Україна, окупована Угорщиною: чого не розповість Орбан
Гра в імітацію. Експеримент зі статтею про вигадану республіку в науковому журналі і проблема смітникових видань в Україні
"Мадяр" відповів Садовому, який має "багато питань" через дрони в Львові: не збили всього 3% (оновлено)
Держетнополітики висунуло вимогу Голосіївському монастирю УПЦ розірвати зв’язки з Москвою
Скринінг 40+: що може показати обстеження і що далі. Пояснюють терапевт і ендокринолог
Горіть, як Усть-Луга
У міноборони спростували інформацію про реформу мобілізації з 1 квітня

Зміни все ще напрацьовують, їх представлять після випробування на ефективність. 

Фото: Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України

У міністерстві оборони спростували інформацію про старт реформи мобілізації із 1 квітня. Відповідний коментар Укрінформу дав заступник міністра Євген Мойсюк.

Він пояснив, що план змін все ще готують. Його представлять згодом. 

“Реформа ТЦК – це складне і багаторівневе питання, яке неможливо вирішити швидкими діями. Потрібен системний комплексний підхід. Кожне рішення проходить тест на ефективність. Тому зараз рухаємося за графіком. Незабаром почнемо публічно презентувати конкретні кроки. Це буде логічно, прозоро та технологічно. На основі аудиту ми запропонуємо рішення, які дозволять позбутися застарілих проблем і водночас посилити армію”, – сказав він. 

Завдання змінити підхід до мобілізації захисників новому міністру оборони Михайлу Федорову президент дав перед його призначенням. Днями міністр повідомив про підготовку ключових змін. 


Читайте також
