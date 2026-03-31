У міноборони спростували інформацію про реформу мобілізації з 1 квітня

Зміни все ще напрацьовують, їх представлять після випробування на ефективність.

У міністерстві оборони спростували інформацію про старт реформи мобілізації із 1 квітня. Відповідний коментар Укрінформу дав заступник міністра Євген Мойсюк.

Він пояснив, що план змін все ще готують. Його представлять згодом.

“Реформа ТЦК – це складне і багаторівневе питання, яке неможливо вирішити швидкими діями. Потрібен системний комплексний підхід. Кожне рішення проходить тест на ефективність. Тому зараз рухаємося за графіком. Незабаром почнемо публічно презентувати конкретні кроки. Це буде логічно, прозоро та технологічно. На основі аудиту ми запропонуємо рішення, які дозволять позбутися застарілих проблем і водночас посилити армію”, – сказав він.

Завдання змінити підхід до мобілізації захисників новому міністру оборони Михайлу Федорову президент дав перед його призначенням. Днями міністр повідомив про підготовку ключових змін.



