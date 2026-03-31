Сьогодні, 31 березня, росіяни завдали удару по залізничній інфраструктурі Слов’янська Донецької області. Поранені четверо людей, одна жінка у тяжкому стані.

Про це повідомили у пресслужбі Укрзалізниці.

Пошкоджено інфраструктуру, локомотивне депо, частково вибито вікна вокзалу. Залізничники оперативно пройшли в укриття, однак є інформація про чотирьох поранених працівників локомотивного депо.

Одна працівниця перебуває у тяжкому стані. Усіх постраждалих госпіталізували, їм надають необхідну медичну допомогу.

Фото: Укрзалізниця Пошкодження вокзалу у Слов'янську

Станом на 12:10 в регіоні триває повітряна тривога, тому просять усіх перебувати в укриттях.