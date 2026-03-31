​Набрав чинності український правопис як стандарт державної мови

Жодних змін в усталених правилах Українського правопису для користувачів не відбулося, а до тексту внесли редакційно-технічні виправлення.

Фото: 200baliv.org.ua

28 березня цього року набрав чинності стандарт державної мови «Український правопис». Текст цього стандарту опублікований на офіційному вебсайті Національної комісії зі стандартів державної мови.

Як зазначено у пресрелізі Комісії, після ухвалення постанови Кабміну № 398 «Про визнання такою, що втратила чинність, постанови Кабінету Міністрів України від 22 травня 2019 року № 437 “Питання українського правопису”», набрав чинності стандарт державної мови «Український правопис». Його затвердили рішенням Національної комісії зі стандартів державної мови від 1 березня. 

Рішення Національної комісії зі стандартів державної мови є обов’язковими для виконання на всій території України, і стандарт державної мови поширюється на всі сфери суспільного життя, визначені в законодавстві, зокрема в Законі України «Про забезпечення функціонування української мови як державної».

Жодних змін в усталених правилах Українського правопису для користувачів не відбулося. До тексту внесли редакційно-технічні виправлення, зокрема: уніфікували і увідповіднили до чинних норм структуру правопису як нормативного документа, виправили технічні помилки (одруки, повтори тощо), з ілюстративного матеріалу вилучили назви об’єктів, які стосуються держави-агресора та її союзників, окремі норми доповнили прикладами, уточнили наголошування деяких слів і словоформ в ілюстративному матеріалі, уточнили формулювання деяких частин, пунктів, підпунктів та приміток (без зміни норми), доповнили текст підрозділом «Український алфавіт». 

Комісія планує подальшу роботу з українським правописом, щоб його вдосконалювати та вирішити проблемні питання в ньому. 

Що передувало

  • Український правопис 2019 року, схвалений урядом, набув чинності 30 травня того ж року. Однак законність розглядали в суді, і зрештою Верховний Суд близько двох років тому підтвердив її. 
  • Постанова про посилення ролі української мови, ухвалена в січні, передбачала опрацювання і затвердження Українського правопису як стандарту державної мови до 1 березня.  
  • Інститут мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України, Інститут української мови НАН України та Український мовно-інформаційний фонд НАН України заявляли, що проводять роботу над вдосконаленням правопису та його доповненням. 
  • Однак Комісія зі стандартів державної мови 15 січня повідомила, що змін до версії правопису 2019 року не буде, оскільки з НАН не надіслали оновлень. 
  • Наприкінці лютого міністерка культури Тетяна Бережна заявила, що текст Українського правопису готовий, тоді ж очікували на публікацію на сайті Національної комісії мови.
  • Правопис мав набрати чинності одразу після публікації. Тоді ж Бережна сказала, що Мінкультури проситиме про продовження строків реалізації постанови, бо до 1 березня не встигають.
  • 27 березня спікер ВР Руслан Стефанчук заявив, що остаточно завершили оновлення українського правопису.
