​Набрав чинності український правопис як стандарт державної мови

28 березня цього року набрав чинності стандарт державної мови «Український правопис». Текст цього стандарту опублікований на офіційному вебсайті Національної комісії зі стандартів державної мови.

Як зазначено у пресрелізі Комісії, після ухвалення постанови Кабміну № 398 «Про визнання такою, що втратила чинність, постанови Кабінету Міністрів України від 22 травня 2019 року № 437 “Питання українського правопису”», набрав чинності стандарт державної мови «Український правопис». Його затвердили рішенням Національної комісії зі стандартів державної мови від 1 березня.

Рішення Національної комісії зі стандартів державної мови є обов’язковими для виконання на всій території України, і стандарт державної мови поширюється на всі сфери суспільного життя, визначені в законодавстві, зокрема в Законі України «Про забезпечення функціонування української мови як державної».

Жодних змін в усталених правилах Українського правопису для користувачів не відбулося. До тексту внесли редакційно-технічні виправлення, зокрема: уніфікували і увідповіднили до чинних норм структуру правопису як нормативного документа, виправили технічні помилки (одруки, повтори тощо), з ілюстративного матеріалу вилучили назви об’єктів, які стосуються держави-агресора та її союзників, окремі норми доповнили прикладами, уточнили наголошування деяких слів і словоформ в ілюстративному матеріалі, уточнили формулювання деяких частин, пунктів, підпунктів та приміток (без зміни норми), доповнили текст підрозділом «Український алфавіт».

Комісія планує подальшу роботу з українським правописом, щоб його вдосконалювати та вирішити проблемні питання в ньому.

Що передувало