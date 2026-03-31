Гра в імітацію. Експеримент зі статтею про вигадану республіку в науковому журналі і проблема смітникових видань в Україні
Гра в імітацію. Експеримент зі статтею про вигадану республіку в науковому журналі і проблема смітникових видань в Україні
Скринінг 40+: що може показати обстеження і що далі. Пояснюють терапевт і ендокринолог
Скринінг 40+: що може показати обстеження і що далі. Пояснюють терапевт і ендокринолог
Держетнополітики висунуло вимогу Голосіївському монастирю УПЦ розірвати зв’язки з Москвою
Держетнополітики висунуло вимогу Голосіївському монастирю УПЦ розірвати зв’язки з Москвою
Горіть, як Усть-Луга
Горіть, як Усть-Луга
Україна, окупована Угорщиною: чого не розповість Орбан
Україна, окупована Угорщиною: чого не розповість Орбан
Мерц більше не бачить потреби постачати Україні крилаті ракети "Таурус"
Мерц більше не бачить потреби постачати Україні крилаті ракети "Таурус"
«Коли до тебе прийдуть росіяни, все, що доведеться робити — вчити ворожий гімн». Розповідь Хом’яка — 19-річної операторки FPV
«Коли до тебе прийдуть росіяни, все, що доведеться робити — вчити ворожий гімн». Розповідь Хом’яка — 19-річної операторки FPV
Архієпископ Сумський і Охтирський Никодим повідомив про те, що очолив УПЦ КП
Архієпископ Сумський і Охтирський Никодим повідомив про те, що очолив УПЦ КП
"Мадяр" відповів Садовому, який має "багато питань" через дрони в Львові: не збили всього 3% (оновлено)
"Мадяр" відповів Садовому, який має "багато питань" через дрони в Львові: не збили всього 3% (оновлено)
За добу росіяни понад 1100 разів обстріляли Запорізьку область і поранили там людей

Від атак Росії постраждали 43 населені пункти. 

За добу росіяни понад 1100 разів обстріляли Запорізьку область і поранили там людей
Наслідки російської атаки у Запорізькій області
Фото: Запорізька ОВА

Упродовж доби російська армія завдала 1121 удар по 43 населених пунктах Запорізької області. Чоловіки 40 та 77 років отримали поранення внаслідок ворожих атак по Запорізькому району.

Про це у телеграмі написав начальник ОВА Іван Федоров.  

Війська РФ здійснили 25 авіаударів по Благодатному, Заливному, Мар'янівці, Оріхову, Преображенці, Малій Токмачці, Новоселівці, Широкому, Чарівному, Воздвижівці, Долинці, Бабашах, Єгорівці, Гуляйпільському та Добропіллю.

853 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Біленьке, Григорівку, Ясну Поляну, Червонодніпровку, Кущове, Канівське, Новоолександрівку, Максимівку, Степногірськ, Приморське, Степове, Лук’янівське, Павлівку, Гуляйполе, Оріхів, Залізничне, Щербаки, Новоданилівку, Новоандріївку, Малу Токмачку, Чарівне, Мирне, Гуляйпільське, Гірке, Староукраїнку, Святопетрівку, Цвіткове, Варварівку, Добропілля та Нове Запоріжжя.

Зафіксовано 5 обстрілів із РСЗВ по Балабиному, Лук’янівському, Новоандріївці, Новоселівці та Верхній Терсі.

238 артударів прийшлися по Григорівці, Степногірську, Приморському, Степовому, Лук’янівському, Павлівці, Гуляйполю, Оріхову, Залізничному, Щербаках, Новоданилівці, Новоандріївці, Малій Токмачці, Чарівному, Мирному, Гіркому, Староукраїнці, Варварівці та Добропіллю.

Надійшло 78 повідомлень про пошкодження житла, автівок та об’єктів інфраструктури.

﻿
Читайте також
