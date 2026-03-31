За добу росіяни понад 1100 разів обстріляли Запорізьку область і поранили там людей

Упродовж доби російська армія завдала 1121 удар по 43 населених пунктах Запорізької області. Чоловіки 40 та 77 років отримали поранення внаслідок ворожих атак по Запорізькому району.

Про це у телеграмі написав начальник ОВА Іван Федоров.

Війська РФ здійснили 25 авіаударів по Благодатному, Заливному, Мар'янівці, Оріхову, Преображенці, Малій Токмачці, Новоселівці, Широкому, Чарівному, Воздвижівці, Долинці, Бабашах, Єгорівці, Гуляйпільському та Добропіллю.

853 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Біленьке, Григорівку, Ясну Поляну, Червонодніпровку, Кущове, Канівське, Новоолександрівку, Максимівку, Степногірськ, Приморське, Степове, Лук’янівське, Павлівку, Гуляйполе, Оріхів, Залізничне, Щербаки, Новоданилівку, Новоандріївку, Малу Токмачку, Чарівне, Мирне, Гуляйпільське, Гірке, Староукраїнку, Святопетрівку, Цвіткове, Варварівку, Добропілля та Нове Запоріжжя.

Зафіксовано 5 обстрілів із РСЗВ по Балабиному, Лук’янівському, Новоандріївці, Новоселівці та Верхній Терсі.

238 артударів прийшлися по Григорівці, Степногірську, Приморському, Степовому, Лук’янівському, Павлівці, Гуляйполю, Оріхову, Залізничному, Щербаках, Новоданилівці, Новоандріївці, Малій Токмачці, Чарівному, Мирному, Гіркому, Староукраїнці, Варварівці та Добропіллю.

Надійшло 78 повідомлень про пошкодження житла, автівок та об’єктів інфраструктури.