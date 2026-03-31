Фінляндія не вимагає скоротити удари проти Росії після падіння дрона на її території

Міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен заперечила інформацію про нібито вимогу для Києва скоротити чи припинити атаки на російську інфраструктуру після падіння БПЛА на території країни.

Як пише "Європейська правда", підозри щодо такої комунікації виникли після того, як Президент України Володимир Зеленський заявив про "сигнали" від деяких країн про бажане зменшення кількості ударів безпілотниками по російських нафтових об'єктах.

У фінському уряді запевняють, що підтримують дії України, яка веде оборонну війну, має повне право захищатися і обирати цілі для впливу на території Росії.

Очільниця МЗС зазначила, що наразі відбувається розробка систем протидронового захисту для населення Фінляндії. Очікується, що вони зможуть бути введені в експлуатацію упродовж кількох місяців.