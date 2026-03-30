ППО та розвиток українського оборонного виробництва: Зеленський провів Ставку

Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, ключовими темами стали посилення ППО та розвиток українського оборонного виробництва.

Про це глава держави повідомив у вечірньому зверненні.

Під час засідання детально розглянули стан виконання міжнародних контрактів і закупівель озброєння. Йшлося не лише про системи протидії балістичним ракетам, а й про розвиток фронтової ППО, забезпечення ракетами для знищення дронів та використання сучасних перехоплювачів.

За словами глави держави, Україна працює над тим, щоб вийти на повний цикл власного виробництва ключових компонентів систем протиповітряної оборони, включно з антибалістичними рішеннями. Ведеться співпраця з міжнародними партнерами, однак деталі переговорів наразі не розголошуються.

Пріоритетом у цій роботі є отримання ліцензій, локалізація виробництва на території України та досягнення конкретних результатів у зміцненні обороноздатності країни.

Окрім цього, Президент анонсував насичений тиждень з міжнародної співпраці.

"Це стосується гарантій безпеки для України – і робота щодо цього з Америкою передусім. І також ми будемо говорити з Європою щодо нашого українського потенціалу та домовленостей на Близькому Сході та в Затоці, і щодо нашого спільного європейського захисту та виробництва. Будуть хороші результати. Я дякую всім, хто нам допомагає! Я дякую всім нашим людям!", – наголошує Президент.

Президент наголосив, що сила України полягає не лише в озброєнні, а передусім у людях — українцях, які щодня захищають державу, вдосконалюють бойові підходи та здобувають практичний досвід, що вже сьогодні стає важливим внеском у міжнародну безпеку.