ГоловнаСуспільствоВійна

Кремль знову поширює дезінформацію про нібито використання Україною хімічної та біологічної зброї

ФСБ заявляє про начебто виявлення на ТОТ Донеччини схронів з отруйними речовинами.

Фото: ЦПД

Росія активізувала дезінформаційну кампанію, спрямовану на звинувачення України у нібито використанні хімічної та біологічної зброї.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

"Представниця фсб заявила про начебто виявлення на тимчасово окупованих територіях Донеччини "достатньо великої кількості" схронів з отруйними речовинами, буцімто залишених українськими військовими. Водночас жодних доказів фсб уже традиційно не надає", – ідеться у повідомленні.

У ЦПД зазначають, що подібні звинувачення Росія системно озвучує ще з 2014 року, однак за весь цей час жодне з них не отримало фактичного підтвердження. Натомість такі повідомлення регулярно з’являються в інформаційному просторі як елемент антиукраїнської пропаганди.

Кремль знову намагається дискредитувати Україну на міжнародній арені та відвернути увагу від задокументованих випадків застосування хімічної зброї саме Росією.

