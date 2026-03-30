Ворог не зміг обійти населений пункт Гришине та намагається вести атаки прямими штурмами селища, повідомляє 7 корпус Швидкого реагування Десантно-штурмових військ.
Атаки відбуваються щодня з використанням піхотних груп та періодично легкої техніки, зокрема квадроциклів і мотоциклів.
Українські підрозділи у смузі оборони 7 корпусу утримують визначені рубежі та блокують просування противника зі сходу в центр Гришиного. За останній період ворог втратив кілька позицій у населеному пункті.
- Основні зусилля ворог спрямовує на просуванні у районах Гришиного та в напрямку Родинського, росіяни намагаються діяти так званими "малими клешнями" та просуватися флангами.