ЦПД: РФ продовжує вербувати найманців у країнах Глобального Півдня

Росія активно використовує свою присутність у країнах Глобального Півдня для вербування найманців для війни проти України, повідомляє Центр протидії дезінформації.

За інформацією Головного управління розвідки Міноборони України, серед громадян Куби наразі завербовано щонайменше 10 тисяч осіб. Діяльність РФ, часто замаскована під «культурну співпрацю», є частиною цілеспрямованої кампанії з розширення геополітичного впливу та залучення найманців.

Як зазначають у Центрі протидії дезінформації, росіяни традиційно використовують обманні обіцянки: велику грошову винагороду, громадянство РФ та «легку» службу, що здебільшого не відповідає дійсності.