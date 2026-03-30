​Європейська агенція авіабезпеки попереджає про нові ризики через війни та дрони

EASA закликає запровадити чіткі правила для реагування на безпілотники, які можуть заважати польотам.

Європейська агенція авіаційної безпеки (EASA) попереджає про зростання загроз для міжнародного авіасполучення через збройні конфлікти та активність дронів.

Про це повідомляє NOS.

Зазначається, що війна на Близькому Сході суттєво обмежує використання повітряного простору, що змушує авіакомпанії змінювати маршрути. Зокрема, конфлікт з Іраном впливає на польоти між Азією та Європою, спричиняючи додаткові затримки та перебої.

Ситуацію ускладнює також війна Росії в Україні. Через це перевізники змушені користуватися вузькими та перевантаженими маршрутами, зокрема через Кавказ і Центральну Азію.

Експерти зазначають, що концентрація літаків у обмежених повітряних коридорах підвищує ризики та ускладнює роботу диспетчерів.

Додаткову небезпеку становить військова активність у зонах конфліктів, зокрема - ракети та системи протиповітряної оборони.

Обмеження повітряного простору мають і економічні наслідки: рейси стають довшими, зростають витрати авіакомпаній і збільшується споживання пального.

Окрему увагу в агентстві приділяють загрозі з боку дронів. EASA закликає запровадити чіткі правила для реагування на безпілотники, які можуть заважати польотам. Наразі в багатьох випадках незрозуміло, хто має право втручатися та які засоби можна застосовувати.