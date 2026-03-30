"Мадяр" відповів Садовому, який має "багато питань" через дрони в Львові: не збили всього 3% (оновлено)
Мерц більше не бачить потреби постачати Україні крилаті ракети "Таурус"
Архієпископ Сумський і Охтирський Никодим повідомив про те, що очолив УПЦ КП
Гра в імітацію. Експеримент зі статтею про вигадану республіку в науковому журналі і проблема смітникових видань в Україні
Скринінг 40+: що може показати обстеження і що далі. Пояснюють терапевт і ендокринолог
Горіть, як Усть-Луга
Україна, окупована Угорщиною: чого не розповість Орбан
Держетнополітики висунуло вимогу Голосіївському монастирю УПЦ розірвати зв’язки з Москвою
Самотність Патріарха. Як і чим запам’ятається Філарет Денисенко
Трамп "не бачить проблем" з постачанням Росією нафти Кубі

"Анатолій Колодкін" зі 100 000 тонн нафти прибув до острова. 

Президент США Дональд Трамп не вважає проблемою надсилання Росією нафтового танкера Кубі, яка переживає дефіцит через американську блокаду. Про це він сказав журналістам під час коментарів у літаку, передають NBC News

На запитання New York Times про те, чи правда, що танкерам дозволять доставляти нафту Кубі, він відповів ствердно. "Я сказав їм, що якщо країна хоче надіслати Кубі трохи нафти просто зараз, то мені байдуже, Росія це чи ні".

Влада острівної країни офіційно це не коментувала, але журналісти державних медіа повідомляли, що на постачання очікують. У понеділок російське агентство "Интерфакс" повідомило про доставку танкером 100 000 барелів сирої нафти до Куби. Попередні дані свідчили, що йдеться аж про 730 000 барелів нафти. 

Судно – "Анатолій Колодкін" – перебуває під американськими сакнціями, а також санкціями Євросоюзу і Великої Британії. 

Блокаду Куби Штати розпочали цього року, тиснучи на острів, аби змінити там режим. Вашингтон пообіцяв, що ті країни, які постачають на Кубу нафту, зіткнуться з додатковими тарифами. Куба переживає енергокризу протягом кількох років, але нове посилення заходів проти неї загрожує їй ще більше.

Одним з небагатьох постачальників енергоресурсів до Куби була Мексика. 

Читайте також
