Трамп заявив, що США можуть «забрати іранську нафту»

Президент США Дональд Трамп заявив, що хоче «забрати іранську нафту» і розглядає можливість захоплення експортного хабу на острові Харг, водночас продовжуючи переговори.

В інтерв’ю Financial Times Трамп сказав, що його «кращий варіант — забрати нафту», порівнявши це з Венесуелою, де США, за його словами, мають намір контролювати нафтову галузь «на невизначений термін» після усунення лідера Ніколаса Мадуро в січні.

«Чесно кажучи, мені найбільше подобається ідея забрати іранську нафту, але деякі дурні люди в США питають: “навіщо це?” Але це дурні люди», – сказав американський лідер.

Такий крок означав би захоплення острова Харг, через який експортується більшість іранської нафти.

Трамп нарощує американську військову присутність у регіоні: Пентагон наказав перекинути 10 тисяч військових, підготовлених до захоплення та утримання територій. Близько 3 500 військових, включно з приблизно 2 200 морськими піхотинцями, прибули в п’ятницю, ще 2 200 перебувають у дорозі, а також направлено тисячі бійців 82-ї повітряно-десантної дивізії.

Водночас атака на нафтовий хаб пов’язана з високими ризиками. Вона може призвести до додаткових втрат серед американських військових і затягнути війну.

«Можливо, ми захопимо острів Харг, а можливо – ні. У нас є багато варіантів. Але це означало б, що нам доведеться там залишатися певний час», – сказав Трамп.

На запитання про оборону Ірану на острові він відповів: «Не думаю, що там є якась оборона. Ми могли б дуже легко його захопити».

Останніми днями конфлікт розширився: у п’ятницю атака на авіабазу в Саудівській Аравії поранила 12 американських військових і пошкодила літак радіолокаційного спостереження E-3 Sentry вартістю 270 млн доларів. Єменські хусити також запустили балістичну ракету по Ізраїлю, що може означати новий етап ескалації та поглиблення глобальної енергетичної кризи.

Попри жорстку риторику, Трамп заявив, що непрямі переговори між США та Іраном через пакистанських посередників просуваються добре. Він встановив крайній термін – 6 квітня, – для досягнення угоди, інакше США можуть завдати ударів по енергетичному сектору Ірану.

На запитання про можливість швидкого припинення вогню та відкриття Ормузької протоки Трамп не надав конкретики, але зазначив, що «залишилося близько 3 000 цілей. Ми вже вразили 13 000, і ще кілька тисяч попереду. Угоду можна укласти досить швидко».

Раніше він заявляв, що Іран дозволив проходження 10 нафтових танкерів під пакистанським прапором через Ормузьку протоку як «подарунок» Білому дому. Тепер, за його словами, їх уже 20, і вони «йдуть прямо через середину протоки».Трамп додав, що дозвіл на це дав спікер парламенту Ірану Мохаммад Багер Калібаф.

Він також стверджував, що в Ірані вже фактично відбулася «зміна режиму» після загибелі верховного лідера аятоли Алі Хаменеї та інших високопосадовців на початку війни та під час наступних ударів.

«Люди, з якими ми зараз маємо справу, – це зовсім інша група… дуже професійна», – сказав Трамп і повторив твердження, що син Хаменеї, Моджтаба Хаменеї, який вважається новим верховним лідером, може бути мертвим або важко пораненим, бо «ми взагалі нічого про нього не чуємо. Він зник».

Тегеран, однак, наполягає, що глава держави перебуває в безпеці, попри відсутність на публіці, яка викликала чутки про його можливе поранення.