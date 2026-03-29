У Фінляндії розслідують порушення повітряного простору невідомими дронами

Безпілотники впали на південному сході країни.

Винищувачі F/A-18 Hornet повітряних сил Фінляндії.
Фото: facebook/Puolustusvoimat - Försvarsmakten

Сили оборони Фінляндії розслідують, чому два безпілотники увійшли в її повітряний простір, після чого впали на південному сході країни в неділю вранці.

Про це пише Bloomberg.

Військово-повітряні сили провели операцію з ідентифікації за участю винищувача F/A-18 Hornet після того, як виявили «кілька малих об’єктів», що повільно рухалися на низькій висоті, повідомило Міністерство оборони країни. Один дрон впав на північ від Куоволи, інший – на схід від міста.

«Ми ставимося до цього питання дуже серйозно. Силові структури відреагували негайно. Розслідування подій триває, і додаткові деталі будуть надані після перевірки інформації», –заявив міністр оборони Антті Хяккянен. 

Це перший випадок проникнення дронів у повітряний простір Фінляндії з часу повномасштабного вторгнення Росії в Україну чотири роки тому. Фінляндія, яка має 1300-кілометровий кордон із Росією, посилила спостереження в Фінській затоці після того, як українські безпілотники минулого тижня завдали удару по російському нафтовому порту Приморськ у Балтійському морі.

