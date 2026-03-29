Північна Корея провела випробування високотягового твердопаливного двигуна для ракет великої дальності, за якими спостерігав Кім Чен Ин.

Про це повідомляє AP із посиланням на державне північнокорейське інформагентство KCNA.

Як зазначає агенство, випробування свідчать про намір Кіма розширити та модернізувати арсенал ракет великої дальності, здатних досягти материкової частини Сполучених Штатів. Нещодавно у КНДР випробували модернізований двигун із використанням композитного вуглецевого волокнистого матеріалу.

Максимальна потужність випробовуваного двигуна становила 2500 кілотонн, що перевищує приблизно 1971 кілотонну, зафіксовану під час аналогічного випробування у вересні.

Збільшення потужності двигуна може бути пов’язане з наміром Пхеньяна розмістити на одній ракеті кілька боєголовок, що збільшить шанси на прорив американської протиракетної оборони.

Агентство не повідомило точно, коли і де відбулися випробування.