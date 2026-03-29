Сибіга: США не перенаправляли зброю в межах PURL в інші регіони

Україна отримала запевнення від Сполучених Штатів, що озброєння, закуплене в межах ініціативи PURL, не перенаправлялося в інші регіони.

Про це в інтерв’ю Укрінформу за підсумками саміту міністрів закордонних справ G7 у Франції повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

"Є дуже важливі запевнення від американської сторони в контексті PURL, і я хотів би чітко зазначити, що саме було сказано під час нашого засідання і в присутності інших міністрів закордонних справ", – заявив Сибіга.

За його словами, державний секретар США Марко Рубіо наголосив, що "нічого нікуди не переадресовувалося із цієї програми в інші географічні куточки і з тих фондів, з того обладнання, яке призначено для України".

Міністр уточнив, що наразі немає планів щодо переадресації зброї. Україна також отримала підтвердження про подальше наповнення програми PURL та внески від ще однієї нової країни, яку Сибіга не назвав.

"Але це означає, що ця програма діє і буде розвиватися. І це єдиний можливий інструмент для посилення наших стратегічних ППО", – підкреслив глава МЗС.

Контекст